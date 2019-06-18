16 червня телеканал ICTV другий рік поспіль проводив масштабне святкування Дня батька.

Цього року святкування Дня батька відбувалося на ВДНГ.

Діти та татусі вчилися стріляти з лука, грали в Angry Birds, розмальовували футболки, робили круті фото, проходили квест та брали участь у численних конкурсах і вікторинах.

Запальними ведучими заходу були Антон Равицький (Ранок у Великому Місті) та Андрій Ковальський (Факти Спорт).

Розмістили тут навіть імпровізовану студію Фактів, де кожен охочий міг випробувати себе у ролі ведучого.

Привертала увагу гостей виставка шведського фотографа Югана Бевмана Шведські татусі, яка містила 25 портретів татусів з дітьми і проводилася за підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні (UNFPA) та посольства Швеції.

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Завітали на святкування Дня батька і татусі Дизель Шоу: Євген Сморигін, Євген Гашенко, Єгор Крутоголов, Сергій Пісаренко.

Також подію відвідали відома телеведуча Маша Єфросініна та лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.

















































































День батька 2019 з ICTV: як пройшло святкування на ВДНГ / 20 фотографий

Розмалювати власними руками та подарувати футболку для любимого татка стало можливим завдяки компанії Триколор, яка забезпечила аерозолі для розмалювання футболок. Кожен зміг обрати улюблений колір та сюжет малюнка для створення hand made футболки, яку татусі та дітки будуть носити та пам’ятати про веселе свято День батька.

Локація мережі барбершопів ЦирюльникЪ на святкуванні свята була заповнена гостями і невипадково: той, хто вигравав у конкурсах, мав нагоду підстригтися та зробити трендову зачіску. Це класно та корисно, адже сучасні батьки привчають своїх дітей бути акуратними та охайними.

Втамовувала спрагу та створювала гарний настій компанія Vitmark Україна, яка заохочувала гостей вигравати соки у конкурсах.

На святі День батька ЖК Метрополіс створювала чудові креативні фотозони, завдяки яким дорослі та діти отримали яскраві емоції та незабутні спогади.

Апофеозом події став розіграш головного призу – ролі у новому сезоні комедійного серіалу Папаньки від творців Дизель Шоу.

До слова, на День батька багато зірок по всьому світу публікували у соцмережах теплі слова для свої татусів.