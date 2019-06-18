Криптовалюта Libra є стейблокоіном, тобто прив’язаною до фіатних грошей (гроші, вартість яких гарантується. Наприклад, паперові гроші – Ред.), завдяки чому її курс не повинен сильно коливатися.

Для того, щоб закласти фундамент криптовалюти, залучили такі фінансові компанії як Mastercard, Visa і PayPal, а також регуляторів з кількох країн. Facebook також планує сформувати пакет з $1 млрд для підтримки Libra.

Управляти криптовалютою буде закрита група організацій, які інвестували в неї. Передбачається, що на момент запуску наглядова рада складатиметься зі 100 компаній.