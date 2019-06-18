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Facebook запускає криптовалюту Libra – що про неї відомо

Компанія Facebook разом із 28 партнерами анонсувала запуск криптовалюти Libra. Факти ICTV зібрали найважливіше про нові цифрові гроші.

У чому особливість криптовалюти Libra?

Криптовалюта Libra є стейблокоіном, тобто прив’язаною до фіатних грошей (гроші, вартість яких гарантується. Наприклад, паперові гроші – Ред.), завдяки чому її курс не повинен сильно коливатися.

Для того, щоб закласти фундамент криптовалюти, залучили такі фінансові компанії як Mastercard, Visa і PayPal, а також регуляторів з кількох країн. Facebook також планує сформувати пакет з $1 млрд для підтримки Libra.

Управляти криптовалютою буде закрита група організацій, які інвестували в неї. Передбачається, що на момент запуску наглядова рада складатиметься зі 100 компаній.

Коли запустять Libra?

Повноцінний запуск криптовалюти Libra запланований на 2020 рік. Для операцій з криптовалютою потрібно буде використовувати гаманець Calibra, який побудований на інноваційній технології блокчейн. Вона відрізняється більшою безпекою і доступністю при здійсненні платежів.

Планується, що криптовалюта буде доступна глобально і її можна буде купувати через вказаний додаток, точки партнерів і термінали.

Де можна використовувати Libra?

Основна мета криптовалюта – перекази всередині соціальної мережі Facebook, які можна буде здійснювати навіть за допомогою Messenger і WhatsApp. При цьому комісії за використання внутрішніх переказів не буде.

Ті ж, хто побоюються за свої гроші у криптовалюті, зможуть зняти їх в банкоматах, для чого планують випустити спеціальний пристрій. Також до партнерства хочуть залучити різні магазини, яким обіцяють стартові бонуси.

Комісію за впровадження Libra обіцяють невелику, проте точну суму наразі не називають.

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