У чому особливість криптовалюти Libra?
Криптовалюта Libra є стейблокоіном, тобто прив’язаною до фіатних грошей (гроші, вартість яких гарантується. Наприклад, паперові гроші – Ред.), завдяки чому її курс не повинен сильно коливатися.
Для того, щоб закласти фундамент криптовалюти, залучили такі фінансові компанії як Mastercard, Visa і PayPal, а також регуляторів з кількох країн. Facebook також планує сформувати пакет з $1 млрд для підтримки Libra.
Управляти криптовалютою буде закрита група організацій, які інвестували в неї. Передбачається, що на момент запуску наглядова рада складатиметься зі 100 компаній.
Коли запустять Libra?
Повноцінний запуск криптовалюти Libra запланований на 2020 рік. Для операцій з криптовалютою потрібно буде використовувати гаманець Calibra, який побудований на інноваційній технології блокчейн. Вона відрізняється більшою безпекою і доступністю при здійсненні платежів.
Планується, що криптовалюта буде доступна глобально і її можна буде купувати через вказаний додаток, точки партнерів і термінали.
Де можна використовувати Libra?
Основна мета криптовалюта – перекази всередині соціальної мережі Facebook, які можна буде здійснювати навіть за допомогою Messenger і WhatsApp. При цьому комісії за використання внутрішніх переказів не буде.
Ті ж, хто побоюються за свої гроші у криптовалюті, зможуть зняти їх в банкоматах, для чого планують випустити спеціальний пристрій. Також до партнерства хочуть залучити різні магазини, яким обіцяють стартові бонуси.
Комісію за впровадження Libra обіцяють невелику, проте точну суму наразі не називають.