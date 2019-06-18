У 2019 році День літнього сонцестояння припадає на 21 червня.

День літнього сонцестояння 2019 – 21 червня о 18.54 за київським часом.

Тривалість найдовшого дня у році становить 17 годин і 33 хвилини, а найкоротша ніч триватиме трохи менше 6,5 годин.

Зазвичай він припадає на 21 червня, проте у 2020-му це буде 20 червня, бо високосний рік.

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З часів язичництва літнє сонцестояння означало найвищий розквіт всіх сил природи, тому наші предки вважали його магічним і проводили різні ритуали.

Кажуть, у цей час кожен може стати трохи чарівником, просто загадавши бажання. А здійснити його допоможе саме Сонце.

Факти ICTV зібрали найпростіші та найпопулярніші ритуали у день літнього сонцестояння, які допоможуть змінити життя на краще.