У 2019 році Петрів піст починається у понеділок, 24 червня, і триватиме до 12 липня – Дня святих апостолів Петра і Павла. Що можна їсти у цей період і які заборони з ним пов’язані – у матеріалі Фактів ICTV.

Петрів піст завжди починається у понеділок, через тиждень після Трійці.

У 2019 році Трійця була 16 червня, тож Петрів піст почнеться 24 червня..

А дата закінчення посту завжди стала – це День святих апостолів Петра і Павла, 12 липня.

Тобто Петрів піст 2019 триватиме 25 днів.

Загалом же він може тривати від 8 до 42 днів.

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Що можна їсти у Петрів піст

Петрів піст вважається несуворим – не можна вживати лише м’ясо, молочні продукти та яйця.

Найлегші дні – вівторок, четвер і субота, бо дозволяєтся будь-яка пісна їжа з олією, а також риба.

Строгий піст – у середу і п’ятницю (лише вода і хліб).

У неділю також можна будь-яку пісну їжу і вино.

На свято Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня, дозволяється риба.

Заборони у Петрів піст

Під час Петрівського посту не можна вінчатися та хрестити дітей.

Заборонено займатися рукоділлям – щоб своє щастя не зашити.

Не можна давати гроші в борг – будете в боргах.

Небажано стригтися – волосся буде тонким.

Замовляння та ворожіння також під забороною.

Усі церковні свята на 2019 рік Факти ICTV зібрали в одному календарі.