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Факти / Lifestyle

Собаки використовують жалісний погляд, щоб за ними доглядали – вчені

Вчені дійшли висновку, що так званий щенячий погляд виник у собак у процесі еволюції для комунікації з людьми.

Собака

Під час вивчення м’язів морди у собак група вчених з Великої Британії і США дійшла висновку, що у них розвинений м’яз, що відповідає за підняття внутрішньої брови.

Це дозволяє тваринам використовувати так званий щенячий погляд. Дослідники вважають, що він з’явився у процесі еволюції, щоб собаки могли взаємодіяти з людьми.

За словами психологів, коли собаки задіюють зазначений м’яз у людей виникає бажання доглядати за ними.

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Під час експериментів помітили, що тварини частіше використовували щенячий погляд коли люди дивилися на них.

Вчені були здивовані подібним відкриття, оскільки лицьові м’язи змінюються дуже повільно, а у собак зміни відбулися всього за кілька десятків тис. років.

Зазначеної особливості немає тільки у сибірського хаскі, який відноситься до більш давніх порід.

До слова, вчені дійшли висновку, що вживання фаст-фуду призводить до розвитку алергії.

Джерело: PNAS

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