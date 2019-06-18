Яка погода влітку в Туреччині, коли краще планувати відпустку і який обрати готель – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Туреччина влітку – особливо приваблива для іноземних туристів. Відпочинок у цій країні якісний і переважно обходиться не дорого. Це дуже насичена та яскрава місцевість, де можна знайти багато чого цікавого, окрім моря і пляжного відпочинку.
Яка погода в Туреччині влітку
Погода в різних містах Туреччини може відрізнятися в середньому на 2-4°C. Найпопулярніші курорти – Бодрум, Кемер, Мармарис, Белек, Стамбул, Аланія, Анталія. Найкраще відпочивати на морі на початку червня, адже в цей час середня температура повітря становить +27-30°C.
На початку місяця туристів у містах не так багато і ціни залишаються помірними. З настанням липня розпочинається активний сезон, на пляжах і в готелях з’являється все більше відпочивальників, ціни, відповідно, зростають.
У липні та серпні стає більш спекотно, стовпчик термометра може сягати позначки +32-37°С. Дощів у літній період майже не спостерігається, тож відмінна засмага вам гарантована.
|Місяць
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Червень
|+33°С
|+21°С
|+23°С
|Липень
|+35°С
|+23°С
|+26°С
|Серпень
|+38°С
|+23°С
|+27°С
У червні вода прогрівається до +23°C. У липні та серпні в середньому до +25-28°C. Як відомо, у Туреччині є чотири моря: Чорне, Егейське, Середземне та Мармурове. Найпопулярнішими серед туристів вважаються міста, які розташовані на побережжі Егейського та найтеплішого Середземного моря. Тому, обираючи тур, звертайте увагу на те, яке море омиває курорт.
Егейське море: Мармарис, Бодрум, Фетхіє, Ізмір, Дальян.
Середземне море: Анталія, Кемер, Аланія, Сіде, Белек.
Мармурове море: Ялова, Ердек, Муданья.
Чорне море: Стамбул, Самсун, Трабзон, Різе.
Готелі в Туреччині
Від вибору готелю залежить якість вашого відпочинку. Тому з цим не потрібно зволікати. Ми підібрали для вас декілька готелів в різних містах.
Manastir Hotel & Suites
Стильний готель, побудований на місці монастиря з унікальним розташуванням, завдяки якому відкривається неймовірний краєвид. У кожному номері є кондиціонер та телевізор, а у деяких номерах гідромасажна ванна. На території є великий відкритий басейн, маленький басейн для дітей та ігрова кімната.
Курорт: Бодрум.
Відстань до аеропорту: 31,4 км.
Відстань до пляжу: 300 м.
Орієнтовна ціна: 19 034 грн.
(ціна вказана за двомісний номер зі сніданками на 7 днів у червні)
Labranda Alantur
До послуг туристів просторі номери з балконом, супутниковим телебаченням та кондиціонером, оформлені у світлих тонах. Для любителів спорту на території готелю облаштували тенісний корт і тренажерний зал. Малюки можуть побавитися у спеціальному басейні або дитячій кімнаті. До центру міста 5 км.
Курорт: Аланія.
Відстань до аеропорту: 32,8 км.
Відстань до пляжу: 350 м.
Орієнтовна ціна: 27 424 грн.
(ціна вказана за двомісний номер з системою all inclusive на 7 днів у червні)
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Korient Mira Hotel
Готель з басейном і власним садом на території. Окрім телевізора та кондиціонера, у номері ви знайдете ще й мікрохвильову піч та кавову машину. Увечері для гостей проводять розважальні програми, а сніданок подають за континентальною системою.
Курорт: Кемер.
Відстань до аеропорту: 40,8 км.
Відстань до пляжу: 450 м.
Орієнтовна ціна: 13 228 грн.
(ціна вказана за двомісний номер з системою all inclusive на 7 днів у червні)
Туреччина – це не тільки пляжний відпочинок, басейн і холодні коктейлі. Тут є багато крутих місць, які однозначно варто відвідати. Тому купуйте квитки, запасайтеся кремом для засмаги і вирушайте за пригодами. Плануйте відпочинок завчасно, адже влітку ця країна особливо популярна.
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Фото: dreamstime, booking.com