Яка погода влітку в Туреччині, коли краще планувати відпустку і який обрати готель – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Туреччина влітку – особливо приваблива для іноземних туристів. Відпочинок у цій країні якісний і переважно обходиться не дорого. Це дуже насичена та яскрава місцевість, де можна знайти багато чого цікавого, окрім моря і пляжного відпочинку.

Яка погода в Туреччині влітку

Погода в різних містах Туреччини може відрізнятися в середньому на 2-4°C. Найпопулярніші курорти – Бодрум, Кемер, Мармарис, Белек, Стамбул, Аланія, Анталія. Найкраще відпочивати на морі на початку червня, адже в цей час середня температура повітря становить +27-30°C.

На початку місяця туристів у містах не так багато і ціни залишаються помірними. З настанням липня розпочинається активний сезон, на пляжах і в готелях з’являється все більше відпочивальників, ціни, відповідно, зростають.

У липні та серпні стає більш спекотно, стовпчик термометра може сягати позначки +32-37°С. Дощів у літній період майже не спостерігається, тож відмінна засмага вам гарантована.

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Червень +33°С +21°С +23°С Липень +35°С +23°С +26°С Серпень +38°С +23°С +27°С

У червні вода прогрівається до +23°C. У липні та серпні в середньому до +25-28°C. Як відомо, у Туреччині є чотири моря: Чорне, Егейське, Середземне та Мармурове. Найпопулярнішими серед туристів вважаються міста, які розташовані на побережжі Егейського та найтеплішого Середземного моря. Тому, обираючи тур, звертайте увагу на те, яке море омиває курорт.

Егейське море: Мармарис, Бодрум, Фетхіє, Ізмір, Дальян.

Середземне море: Анталія, Кемер, Аланія, Сіде, Белек.

Мармурове море: Ялова, Ердек, Муданья.

Чорне море: Стамбул, Самсун, Трабзон, Різе.

Готелі в Туреччині

Від вибору готелю залежить якість вашого відпочинку. Тому з цим не потрібно зволікати. Ми підібрали для вас декілька готелів в різних містах.

Manastir Hotel & Suites

Стильний готель, побудований на місці монастиря з унікальним розташуванням, завдяки якому відкривається неймовірний краєвид. У кожному номері є кондиціонер та телевізор, а у деяких номерах гідромасажна ванна. На території є великий відкритий басейн, маленький басейн для дітей та ігрова кімната.

Курорт: Бодрум.

Відстань до аеропорту: 31,4 км.

Відстань до пляжу: 300 м.

Орієнтовна ціна: 19 034 грн.

(ціна вказана за двомісний номер зі сніданками на 7 днів у червні)

























Туреччина влітку: погода, готелі, море / 6 фотографий

Labranda Alantur

До послуг туристів просторі номери з балконом, супутниковим телебаченням та кондиціонером, оформлені у світлих тонах. Для любителів спорту на території готелю облаштували тенісний корт і тренажерний зал. Малюки можуть побавитися у спеціальному басейні або дитячій кімнаті. До центру міста 5 км.

Курорт: Аланія.

Відстань до аеропорту: 32,8 км.

Відстань до пляжу: 350 м.

Орієнтовна ціна: 27 424 грн.

(ціна вказана за двомісний номер з системою all inclusive на 7 днів у червні)



























Туреччина влітку: погода, готелі, море / 6 фотографий

Читайте: Відпочинок на Кіпрі: на які курорти поїхати

Korient Mira Hotel

Готель з басейном і власним садом на території. Окрім телевізора та кондиціонера, у номері ви знайдете ще й мікрохвильову піч та кавову машину. Увечері для гостей проводять розважальні програми, а сніданок подають за континентальною системою.

Курорт: Кемер.

Відстань до аеропорту: 40,8 км.

Відстань до пляжу: 450 м.

Орієнтовна ціна: 13 228 грн.

(ціна вказана за двомісний номер з системою all inclusive на 7 днів у червні)

























Туреччина влітку: погода, готелі, море / 6 фотографий

Туреччина – це не тільки пляжний відпочинок, басейн і холодні коктейлі. Тут є багато крутих місць, які однозначно варто відвідати. Тому купуйте квитки, запасайтеся кремом для засмаги і вирушайте за пригодами. Плануйте відпочинок завчасно, адже влітку ця країна особливо популярна.

Ще більше корисної інформації про відпочинок влітку ви можете знайти в наших матеріалах.

Фото: dreamstime, booking.com