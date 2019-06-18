День ангела Ігоря, Леоніда, Михайла святкують 18 червня. Факти ICTV підготували найкращі привітання з імениннами для друзів і родичів.

День ангела сьогодні, 18 червня, святкують Ігор, Леонід і Михайло. Ми вітаємо іменинників і адресуємо їм найкращі, добрі і радісні вітання з днем ангела.

Значення імені Ігор трактується як войовничий. Цей чоловік має суперечливий характер. З одного боку, він наполегливий, активний і енергійний. З іншого – може швидко перегоріти.

Михайло значить подібний Богу. Людина з цим ім’ям має чуттєву і щедру душу і завжди прагне жити в гармонії з собою і навколишнім світом.

Леонід – подібний до лева, на основі з грецького значення. Це люди оптимісти, цілеспрямовані і легкі на підйом.

Привітання з Днем Ігоря

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг —

Ігор, усе — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Твоє ім’я Ігор — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Від щирого серця – і щастя земного,

І сонячних днів, і веселих пісень,

Міцного здоров’я і неба ясного,

Для Ігоря все це в ангела день!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Ігоря,

Прийми привітання!

Привітання з Днем Леоніда

Я помолюсь за Леоніда всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Леонідом буде.

***

В День Ангела, Леонід, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з Днем Михайла

Михайло – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

* * *

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

* * *

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Михайла іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

* * *

У Михайла нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

* * *

В День Ангела, Михайло, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Раніше Факти ICTV писали, які будуть церковні свята у 2019 році.