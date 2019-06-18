День ангела Ігоря, Леоніда, Михайла святкують 18 червня. Факти ICTV підготували найкращі привітання з імениннами для друзів і родичів.
День ангела сьогодні, 18 червня, святкують Ігор, Леонід і Михайло. Ми вітаємо іменинників і адресуємо їм найкращі, добрі і радісні вітання з днем ангела.
Значення імені Ігор трактується як войовничий. Цей чоловік має суперечливий характер. З одного боку, він наполегливий, активний і енергійний. З іншого – може швидко перегоріти.
Михайло значить подібний Богу. Людина з цим ім’ям має чуттєву і щедру душу і завжди прагне жити в гармонії з собою і навколишнім світом.
Леонід – подібний до лева, на основі з грецького значення. Це люди оптимісти, цілеспрямовані і легкі на підйом.
Привітання з Днем Ігоря
Свят у світі є багато.
Іменини — також свято —
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг —
Ігор, усе — для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого —
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Твоє ім’я Ігор — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Від щирого серця – і щастя земного,
І сонячних днів, і веселих пісень,
Міцного здоров’я і неба ясного,
Для Ігоря все це в ангела день!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Ігоря,
Прийми привітання!
Привітання з Днем Леоніда
Я помолюсь за Леоніда всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Леонідом буде.
***
В День Ангела, Леонід, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Привітання з Днем Михайла
Михайло – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
* * *
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
* * *
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Михайла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
* * *
У Михайла нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
* * *
В День Ангела, Михайло, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Раніше Факти ICTV писали, які будуть церковні свята у 2019 році.