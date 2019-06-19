Екскурсії у Прип’ять стали актуальними після показу серіалу Чорнобиль в НВО. Про актуальні екскурсії в Зону відчуження читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Прип’ять стала туристичним місцем після показу серіалу Чорнобиль. Глядачів настільки вразив серіал від НВО, що вони самостійно почали вивчати інформацію пов’язану з вибухом на ЧАЕС.

Окрім теоретичної інформації, люди захотіли подивитися як зараз виглядає Чорнобильська АЕС. Факти ICTV розповідають про актуальні екскурсії у Прип’ять.

На офіційному сайті Чорнобиль тур пропонують придбати одноденну екскурсію за $59 з українця, бо іноземцю таке задоволення обійдеться у $149.

Приватна екскурсія коштує $409, а якщо ви додатково захочете відвідати саме АЕС то доведеться заплатити $530.

Багатоденний індивідуальний тур на одну особу обійдеться у $298 за три дні, але у замовленні ви можете коригувати кількість людей у турі, а також обрати зручну для себе кількість днів, тоді ціна відповідно буде змінюватися.

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Для людей з особливими потребами оплата за екскурсію складе $449, а якщо вам захочеться оглянути Зону відчуження з гелікоптера, то доведеться викласти $1350.









Екскурсії в Прип’ять: маршрути та ціна / 2 фотографии

Для іноземців та українців цінова політика різниться, тому варто поставити галочку, що ви українець.

Якщо ви обрали багатоденний тур, то можна залишитися й на кілька днів. Є два готелі, хостел та гуртожиток. Доба з одного – від 200 грн. Є в 30-кілометровій зоні й де поїсти. Але перш ніж сісти за стіл – вас перевірять на радіацію. Комплексний обід коштуватиме 120 грн.

Нагадаємо, серіал Чорнобиль від HBO посів першу сходинку у рейтингу 250 найкращих серіалів за версією найбільшого кінопорталу IMDb, випередивши навіть Гру престолів.

Що думають про серіал Чорнобиль безпосередні учасники подій та наскільки правдиву історію нам показують – читайте у матеріалі Фактів ICTV.