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Факти / Lifestyle

Може бути життя: учені відкрили дві нові екзопланети

Астрономи виявили дві землеподобні планети, на яких може існувати рідка вода.

Може бути життя: учені відкрили дві нові екзопланети

Дві землеподібних планети обертаються навколо зірки Тігардена, яка знаходиться на відстані 12,5 світлових років від Сонця.

Про це йдеться у дослідженні вчених із Університету Геттінгена та Інституту астрофізики на Канарських островах.

Це вже 10 і 11 планети, які астрономи виявили у рамках міжнародного проекту співпраці, покликаного знайти інші світи навколо найближчих зірок.

Учені зіткнулися з проблемою у пошуку двох останніх планет, яка полягала у тому, що зірка Тігардена дуже тьмяна. Лише через три роки спостережень за небесним світилом вдалося виявити поруч дві планети, які за розміром трохи більші за Землю.

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Астрономи зазначають, що вони знаходяться у такій зоні, що дозволяє припустити наявність рідкої води на їхній поверхні.

Нагадаємо, на Марсі знайшли відкладення марсіанської глини, що свідчить про існування води на Червоній планеті.

Джерело: Newsweek

Фото: Dreamstime

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