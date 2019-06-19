Аквапарки – відмінний формат відпочинку для дітей та дорослих у різні пори року. Підбірку кращих аквапарків України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Аквапарки в Україні можна відвідати у будь-яку пору року. Там можна поплавати та весело провести час з сім’єю та друзями. Факти ICTV зробили підбірку найкращих аквапарків в Україні.

Аквапарк Одеса

Аквапарк Одеса розташувався на 7 км Овідіопольської дороги, сюди регулярно їздять прямі маршрутки від центру міста і з автовозалу. Уже на місці можна вибрати умови для свого відпочинку: провести день з родиною на воді, позасмагати біля віддаленого басейну на шезлонгах або орендувати ціле бунгало.

Найдовша гірка аквапарку – це Бочка. Довжина майже 200 метрів. А найвища гірка сягає 18,5 метрів. Дитячий аквагородок має назву Піратський острів і стилізований відповідно до морської тематики.

Спостерігати за дітьми, які плескаються в басейні і спускаються з гірок, дуже зручно. Поруч розташована простора зона для засмаги, де можуть з комфортом розміститися батьки.

Площа: 50 тис. м².

Адреса: Ангарська 70/1.

Графік роботи: щодня з 10.00 до 18.00, відкритий все літо.

Вартість: для дорослих – 600 гривень, для дітей – 400 гривень.

Джунглі в Харкові

Інтер’єр аквапарку нагадує тропіки Південної Америки, і зроблено це дійсно дуже правдоподібно і якісно. В оформленні присутні водоспади, струмочки, піраміди, тропічна рослинність. Навіть система клімат-контроль в точності відтворює атмосферу тропіків.

Всього тут 7 басейнів і 11 атракціонів.

Площа: 11 тис. м².

Адреса: м Харків, вул. Киргизька, 19-Б.

Графік роботи: 12.00-22.00, п’ятниця і субота – до 23.00, увесь рік.

Вартість: дорослий – 240-280 грн, дитячий – 200-230 грн.

Аквапарк Термінал

Аквапарк на чотири поверхах з розсувним дахом. Взимку скляний купол захищає аквазону від холоду, а влітку його просто відкривають – і сонячні промені проникають всередину без перешкод.

Цілих 11 водних гірок мають загальну протяжність близько кілометра. І це відстань буквально можна подолати на льоту – в середині екстремальних водних лабіринтів. На території аквапарку Термінал розміщені 11 водних гірок, загальною протяжністю близько 1 км.

Найбільш захоплюючий спуск – це однозначно Подвійний екстрим. Майданчик для дітей має назву Десант на Місяці і виконаний в стилі прибульців.

Площа: 20 тис. м².

Адреса: Бровари, вул. Київська, 316.

Графік роботи: понеділок-четвер – з 10.00 до 22.00, п’ятниця, субота – з 10.00 до 23.00, неділя – з 10.00 до 22.00.

Вартість: діти – 180 грн. Для змішаних груп (дорослі та діти) від 10 до 20 осіб, вартість вхідного квитка – 220 грн.

Читайте: Коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку

Залізний Порт

У невеликому курортному містечку можна вдосталь відчути екстрим на водних атракціонах. Відвідувачів центрального пляжу в Залізному Порті відразу зустрічають різнокольорові гірки аквапарку.

Площа: 4 тис. м².

Адреса: село Залізний порт, на пляжі.

Графік роботи: 9.00-19.00.

Вартість: 200 грн до 13.30 і 200 грн після 13.30.

Аквапарк Коблево

На території парку діють екстремальні гірки, дитяча аквазона, ресторани і навіть невеликий готель. В аквапарку Коблево багато гірок сімейного типу – можна спускатися в парі, одночасно втрьох або вчотирьох.

Дитячий басейн з комплексом з 10 гірок створений як дорослий парк атракціонів. Наприклад, тут є спуски Широкий Слайд для одного і Мульти Слайд, де малюки спускаються по різних доріжках втрьох.

Площа: 50 тис. м².

Адреса: м Коблево, Миколаївська обл., вул. Морська, 150.

Графік роботи: щодня з 10.00 до 18.00, відкритий все літо.

Вартість: діти – 400 грн, дорослі – 600 грн з особи.

Якщо бажаєте цього літа відвідати сонячну та смачну Туреччину, то необхідну інформацію про цей маршрут ви знайдете у матеріалі нашого спецпроекту.