Яким буде 20 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сьогодні неоднозначний, з одного боку для ведення справ буде достатньо енергії і активності, а ось що стосується комунікацій – тут можуть виникати труднощі у спілкуванні, різкі реакції на висловлювання або недомовленості.

Може виникати нервове перенапруження від того, що не виконуються якісь плани або домовленості.

Щоб вирівняти енергію сьогодні можна запланувати справи, які вимагають найбільшої фізичної участі і найменшого соціального контакту.

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Друга половина дня більш схильна до емоційних реакцій, різких сплесків і зміні ситуацій до повної протилежності.

На другу половину дня сьогодні краще не призначати нічого важливого і значущого. Це час більше підходить для усамітнення, наведення порядку в справах, осмислення своїх вчинків і реакцій.

Ближче до півночі Меркурій змінить знак, і тому у вечірній час дуже важливо зберігати спокій нервової системи, можливі будь-які заспокійливі процедури, такі як теплий масляний масаж.

Духовні практики, медитація, дихальні вправи – все це допоможе сьогодні баланс між активними реакціями і продуктивністю.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2019 року для всіх знаків зодіаку.