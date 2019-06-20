Які свята будуть e липні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.
У липні 2019 року в Україні немає державних свят, відповідно і додаткових вихідних теж не буде.
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Однак в цьому місяці буде досить багато професійних свят.
Свята в липні:
- 1 липня – День архітектури України
- 2 липня – День працівника державної податкової служби України
- 6 липня – День військ ППО Збройних Сил України
- 7 липня – День працівника природно-заповідної справи
- 7 липня – День Військово-морських Сил України
- 11 липня – Всесвітній день народонаселення
- 12 липня – Всесвітній день бортпровідника
- 14 липня – День рибалки
- 16 липня – День бухгалтера
- 18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели
- 21 липня День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
- 26 липня – День системного адміністратора
- 28 липня – День флоту України
- 28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
- 28 липня – День PR-фахівця
- 28 липня – День працівника торгівлі
Раніше Факти ICTV писали, куди піти на День молоді у Києві.