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NASA показало нові фотографії Землі з космічної станції

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору опублікувало нові фото з Міжнародної космічної станції.

NASA показало нові фотографії Землі з космічної станції

Американське космічне агентство NASA опублікувало останні фото Землі відзняті з космічної станції.

Земля особлива. Це єдине місце у всесвіті, яке ми знаємо, містить життя.

Відсвяткуйте його красу, подивившись на ці захоплюючі зображення нашої рідної планети, захоплені членами екіпажу на борту космічної станції, – повідомило агентство.

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NASA показало нові фотографії Землі з космічної станції / 4 фотографии

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Скоро NASA дозволить 30-денні польоти на Міжнародну космічну станцію. Перший турист вирушить у 2020 році.

Нагадаємо, раніше NASA обрало назву для програми польоту на Місяць.

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