Майже по всій території України буде сонячно і спекотно, а ось західні області накриють грози.
У західних областях України очікуються сильні грози. Температура повітря вночі 15-19°, вдень – 27-30°.
У решті регіонів буде сонячно і спекотно. Температура вночі коливатиметься в межах 17-22° тепла, а вдень – 28-33°.
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У Києві сьогодні без опадів. Вночі температура буде триматися в межах 19-21° тепла, а вдень підніметься до 30-32°.
До слова, протягом тижня в Україні переважатиме суха погода, а дощів слід очікувати у західних областях.
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