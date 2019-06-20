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Погода в Україні на 20 червня (КАРТА)

Майже по всій території України буде сонячно і спекотно, а ось західні області накриють грози.

Погода в Україні на 20 червня (КАРТА)

У західних областях України очікуються сильні грози. Температура повітря вночі 15-19°, вдень – 27-30°.

У решті регіонів буде сонячно і спекотно. Температура вночі коливатиметься в межах 17-22° тепла, а вдень – 28-33°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 20 червня

У Києві сьогодні без опадів. Вночі температура буде триматися в межах 19-21° тепла, а вдень підніметься до 30-32°.

До слова, протягом тижня в Україні переважатиме суха погода, а дощів слід очікувати у західних областях.

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