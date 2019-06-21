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Факти / Lifestyle

День літнього сонцестояння: Google створив новий дудл

Google присвятив святковий дудл до Дня літнього сонцестояння, який припадає на 21 червня.

День літнього сонцестояння: Google створив новий дудл

Дудл Google присвячений Дню літнього сонцестояння, який припадає на 21 червня на 18.54 за київським часом.

Ще з часів язичництва цей день вважали магічним, тому проводили різні ритуали. Наші предки вірили, що літнє сонцестояння означає розквіт сил природи.

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Тривалість найдовшого дня у році становить 17 годин 33 хвилини. Найкоротша ніч триватиме трохи менше, ніж 6,5 годин.

На зображенні можна побачити планету Земля, на яку падає сонячний промінь.

Раніше Факти ICTV писали, як змінити життя в день літнього сонцестояння.

Фото: Dreamstime

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