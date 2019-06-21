Гороскоп для всіх знаків зодіаку на період літнього сонцестояння 21 червня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

21 червня о 18.55 в День літнього сонцестояння Сонце піднімається, на найвищу точку над Землею, переходить кардинальну точку – з Близнюків у знак Рака. Цей день знаменує початок астрономічного літа. З цього моменту день починає спадати, а ніч – рости, аж до зимового сонцестояння – 22 грудня.

21 червня в День літнього сонцестояння Нептун стає ретроградним. Нептун символізує мир мрій і сновидінь. У цей період посилюються екстрасенсорні здібності у духовно розвинених людей. У тих же, хто схильний до вживання засобів, що змінюють свідомість і страждають психічними захворюваннями, загострюються страхи, фобії та ілюзії.

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У День літнього сонцестояння закладається певний фон подій на найближчі півроку. В цей день Місяць перебуває у Водолії, що несе несподіванки, сюрпризи, зустрічі з цікавими людьми, давніми друзями. Поведінка може бути неординарною і незвичною. Виникає бажання перебувати серед однодумців, говорити про політику, метаморфози, проблеми науки, розважатися інтелектуально.

Детальний гороскоп на період від літнього до зимового сонцестояння склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Для Овна цей день означає, що для успішного розвитку і досягнення результату, будь-які справи потрібно розгортати неспішно. Дії будуть ефективні, якщо керуватися, виходячи з підсвідомих імпульсів. Довіряйте своїм почуттям, логічно ви не зможете пояснити ситуації та обставини, в яких опиняєтеся.

Гороскоп для Тельців

Тельцям доведеться більше переміщатися, рухатися, спілкуватися. Проявляйте пильність, тому що легковажні знайомства і надмірна довірливість можуть призвести до матеріальних збитків. Якщо ви пройдете навчальний курс та отримаєте будь-які нові знання в найближчі півроку, то вони вам дуже знадобляться в майбутньому.

Гороскоп для Близнюків

У Близнюків уява може розіграти безліч картин, як позитивних, так і негативних. Сприйняття інформації стає досить суб’єктивним, вибірковим та не реалістичним. Більшість ваших розмов зводяться до особистих і сімейних справ.

Гороскоп для Раків

Раки багатьох здивують своїм прагненням до лідерства з використанням мислення, мовлення, контактів та інформації. Активність ваша виражається енергійною, наполегливою та швидкою мовою. Інформація та знання приходять до вас завдяки власним діям та активності.

Гороскоп для Левів

Леви працюють на перспективу, тому вам може здаватися, що ваші дії не приносять результату. Не робіть поспішних висновків, не зупиняйтеся, будьте енергійними і не йдіть у тінь, інакше плани будуть руйнуватися. Вам потрібно довести свою значимість.

Гороскоп для Дів

У Дів на перше місце виходить інтуїтивне сприйняття інформації. Також починаєте відчувати, що стоїть за тими чи іншими висловлюваннями. У цей час реакція на новини і думки людей про що-небудь дуже залежать від вашого настрою. Ви стаєте образливими до будь-яких критичних зауважень у вашу адресу, можете уникати спілкування через надумані образи або дозволити собі цинічні висловлювання.

Гороскоп для Терезів

Для Терезів сприятливий період у найближчі півроку ви зможете дозволити собі набагато більше, ніж раніше. Ви зможете справити позитивне враження й отримати бажане, якщо реалізація ваших планів пов’язана з іншими людьми. Ті, хто народилися під цим знаком, оформлять шлюб або довгоочікувані офіційні ділові союзи.

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіонам складно зрозуміти, до чого застосувати свою силу волі в найближчі місяці. Позитивний бік цього періоду стане очевидним, якщо ви за вдачею рішучі та заповзятливі, здатні усвідомити, що реальність не завжди така, якою здається. Ілюзорні перешкоди на вашому шляху, зрештою, зникнуть, а усвідомлення того, що ви зробили все можливе для їх подолання, зміцнить вашу впевненість у майбутньому успіху.

Гороскоп для Стрільців

Стрільці можуть шкодувати через нереалізовані можливості або схильність до необгрунтованого оптимізму, не бажаючи розвиватися і переборювати випробування. Якщо ви врахуєте свої помилки і почнете все заново, тоді в найближчі півроку зможете досягти ефективних результатів.

Гороскоп для Козерогів

Козероги знаходяться в пошуку себе. Спливають кармічні теми і ви усвідомлюєте їх наслідки. Через кризу відбувається ваш особистісний ріст. Слідування обов’язку, звернення до досвіду і згода із совістю дозволяє реалізувати на практиці отримані знання. Терпіння і стійкість, дотримання законів і порядків допоможе наблизитися до мети.

Гороскоп для Водоліїв

Водолії стають чутливішими і нервовішими. Вам хочеться свободи, метаморфоз, може з’явитися бажання змінити звичний стан речей. Душа вимагає чогось захоплюючого, тому в казки і чудеса віриться набагато легше. У цей період корисно орієнтуватися на довгострокові проекти, але необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, аби дати уяві взяти верх. Слід добре подумати, перш ніж погоджуватися на будь-які умови.

Гороскоп для Риб

У Риб період внутрішніх протиріч, які в найближчі місяці стають першочерговими. Ви не зможете чітко визначити свої цілі через недостатню серйозності ваших намірів або тому, що вони спочатку були породжені помилковими передумовами. Проблеми, які постають перед вами, хоча і заводять вас в глухий кут допомагають підтримати стабільність, зрозуміти характер та обгрунтованість ваших вчинків.

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