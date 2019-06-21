Яким буде 21 червня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

На першу половину дня не плануйте великих починань і прийняття важливих рішень.

Краще займіться лікувальними і косметичними процедурами.

Також цей час дуже сприятливий для спілкування.

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Друга половина дня, після 16.40, підходить для більшості творчих справ, вирішення питань з нерухомістю, для подорожей і фінансових операцій.

Час не сприяє обмеженням і контролю, рутинній діяльності.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, підстригання нігтів.

Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2019 року для всіх знаків зодіаку.