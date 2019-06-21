Найбільший музичний фестиваль України Atlas Weekend 2019 пройде в Києві на ВДНГ з 9 по 14 липня. Факти ICTV підготували довідку про те, як дістатися на захід і де зупинитися.

Atlas Weekend 2019 пройде в Києві на ВДНГ і триватиме шість днів. На фестивалі очікується велика кількість любителів музики з усієї України.

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Тут буде безліч локацій, а це означає, що відмінно провести час можна і на території ВДНГ.

Також на Atlas Weekend 2019 буде організовано кемпінг для тих, хто захоче відчути повне фестивальне життя і не витрачати свій час і гроші на поїздки в таксі.

Вартість кемпінгу при наявності квитка на фестиваль обійдеться в 500 грн на шість днів.

Заселитися в кемпінг можна з 12.00 9 липня, а виселитися до 15.00 15 липня.

Що входить в цю вартість

Комфортна зона кемпінгу

Користування душовими і туалетами

Рецепція, цілодобовий інфопоїнт

Обгороджена територія з охороною

Додатково для жителів кемпінгу працюватимуть камери зберігання особистих речей, точки для підзарядки девайсів, лаунж-зона і місця для приготування їжі.

Також тут можна взяти в оренду намети і спальні мішки.

Як дістатися на Atlas Weekend 2019

Найближча станція метро до території фестивалю – Виставковий центр.

Від аеропорту Бориспіль – маршрутка № 322 до станції метро Харківська, далі – на метро до станції Виставковий центр.

Від центрального залізничного вокзалу – маршрутки № 458, № 726.

Від залізничного вокзалу Південний – маршрутка № 507.

Від центрального автовокзалу – маршрутки № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки Експоцентр.

Раніше Факти ICTV зібрали найповніший розклад Atlas Weekend 2019.