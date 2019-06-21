Найбільший музичний фестиваль України Atlas Weekend 2019 пройде в Києві на ВДНГ з 9 по 14 липня. Факти ICTV підготували довідку про те, як дістатися на захід і де зупинитися.
Atlas Weekend 2019 пройде в Києві на ВДНГ і триватиме шість днів. На фестивалі очікується велика кількість любителів музики з усієї України.
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Тут буде безліч локацій, а це означає, що відмінно провести час можна і на території ВДНГ.
Також на Atlas Weekend 2019 буде організовано кемпінг для тих, хто захоче відчути повне фестивальне життя і не витрачати свій час і гроші на поїздки в таксі.
Вартість кемпінгу при наявності квитка на фестиваль обійдеться в 500 грн на шість днів.
Заселитися в кемпінг можна з 12.00 9 липня, а виселитися до 15.00 15 липня.
Що входить в цю вартість
- Комфортна зона кемпінгу
- Користування душовими і туалетами
- Рецепція, цілодобовий інфопоїнт
- Обгороджена територія з охороною
Додатково для жителів кемпінгу працюватимуть камери зберігання особистих речей, точки для підзарядки девайсів, лаунж-зона і місця для приготування їжі.
Також тут можна взяти в оренду намети і спальні мішки.
Як дістатися на Atlas Weekend 2019
Найближча станція метро до території фестивалю – Виставковий центр.
Від аеропорту Бориспіль – маршрутка № 322 до станції метро Харківська, далі – на метро до станції Виставковий центр.
Від центрального залізничного вокзалу – маршрутки № 458, № 726.
Від залізничного вокзалу Південний – маршрутка № 507.
Від центрального автовокзалу – маршрутки № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки Експоцентр.
Раніше Факти ICTV зібрали найповніший розклад Atlas Weekend 2019.