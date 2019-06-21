Щорічно в Україні День молоді святкують в останню неділю червня.
День молоді відзначають в останню неділю червня. У 2019 році свято припадає на 30 червня.
Національне свято встановив президент України Леонід Кучма указом від 27 червня 2008 року № 599 Про День молодіжних та дитячих громадських організацій.
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В Україні до молоді відносять громадяни віком від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни.
Раніше Факти ICTV писали, що Forbes опублікував рейтинг найкращих стартаперів 30 Under 30, яким ще не виповнилося 30 років. До списку увійшло два проекти, засновниками яких є українці.
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