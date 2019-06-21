На вихідних жителі столиці зможуть відвідати найкращі концерти та фестивалі. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

Кияни можуть відвідати меланхолійний виступ Rhye або концерт легендарного Miles Kane.

Також є можливість відвідати фінал найбільший в Західній Європі фестиваль німого кіно і сучасної музики.

Читайте: She Wants Revenge вперше виступлять у Києві

Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

Акваріум БГ65

Caribbean Club

20-21 червня, 19.00

Вартість: 790-3190 грн

Придбати квитки можна тут

Минулого року Борис Гребенщиков мав відсвяткувати свій 65-річний ювілей з українськими фанатами, але тоді виступ скасували, а дату перенесли на 2019 рік. Час настав!

БГ разом з великою компанією музикантів гурту Акваріум, повертаються до Києва з концертом Двері Трави.

Ніхто не знає з якими піснями музиканти виступлять, але 100% відомо, що це буде подорож художньою реальністю творчості легендарних Акваріум.

Фестиваль німого кіно і сучасної музики

Сцена 6

21 червня, 19.00

Вартість: 100 грн

Придбати квитки можна тут

Єдиний в Україні та найбільший у Західній Європі фестиваль німого кіно та сучасної музики Німі ночі пройде у Києві.

Програма складається з фільмів, які вважали назавжди втраченими, але нещодавно були знайдені в архівах різних країн світу.

До них входять: заборонений фільм Івана Кавалерідзе Штурмові ночі, одна з небагатьох уцілілих дитячих комедій початку XX ст. Пригоди півгривні Акселя Лундіна і австрійська класика, яку покажуть у рамках двостороннього року культури Австрія – Україна.

Музиканти багатьох європейських країн відповідатимуть за музичний супровід під час показів.

Miles Kane

Зелений Театр

21 червня, 20.00

Вартість: 990-1490 грн

Придбати квитки можна тут

Стиляга з Великої Британії повертається з сольним проектом і гучною презентацією довгоочікуваного Coup De Grace, одного з найкращих інді-рок альбомів 2018 року.

Станьте свідками того, як один з The Last Shadow Puppets і друг Алекса Тернера вирішив повернутися до свого музичного коріння і зацікавити молодь олдскульним гаражним інді.

Rhye

21 червня, 19.00

Beletage

Квитки: 1199 грн

Придбати квитки можна тут

До Києва їдуть автори одного з найкращих альбомів 2013 року за версією видань Billboard, Pitchfork, Spin, Complex і NPR.

Rolling Stone поставив їхній реліз на 12 місце в списку найкращих дебютів року перед Darkside, Ariana Grande та King Krule.

Критики та слухачі чудово прийняли Woman – перший альбом канадсько-американського гурту Rhye, таємничого проекту, автори якого не розкривали своїх облич. За них говорили кліпи та тендітні, інтимні пісні. Містична аура навколо гурту викликала інтерес і множила здогади про його творців.

Rhye – дует данського інструменталіста Робіна Ганнібала і канадського музиканта Майка Мілоша, володаря унікального андрогінного вокалу. Навіть зараз, через шість років після заснування гурту, все ще важко повірити, що такі музика й слова були зіграні й заспівані чоловіками.

Літо на ВДНГ

Травень – вересень, з 10.00

Розклад можна дізнатися тут

Минулого року проект Літо на ВДНГ відвідало понад 2 млн киян та гостей української столиці.

Така кількість відвідувачів дозволяє назвати парк найпопулярнішою локацією для відпочинку та сімейного дозвілля на мапі як Києва, так і країни в цілому.

Цього літа локація повертається та перетворюється на головну пікнік-зону міста, з виступами стендап-артистів, музичними концертами, DJ-сетами, кінопоказами та іншими активностями.

Всього понад півсотні локацій для дозвілля з родиною, друзями та коханими.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.