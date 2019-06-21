Марш рівності 2019 в Києві пройде цьогоріч вже вп’яте. Що це за подія, як вона проходить у інших країнах та досвід її проведення в Україні – розповідають Факти ICTV.

Темою Маршу рівності 2019 стала Свобода. Рівність. Боротьба. КиївПрайд тиждень цьогоріч традиційно закінчується Маршем рівності, який пройде 23 червня.

Все, що потрібно знати, про історію Маршу рівності в Україні, а також про його проведення за кордоном – читайте в матеріалі.

Що таке Марш рівності

ГО КиївПрайд щорічно організовує КиївПрайд-тиждень. Це мирна правозахисна демонстрація, яка проходить з метою реалізації ЛГБТ-спільнотою права на мирні зібрання, свободу слова та самовираження. Така хода покликана зробити видимими ЛГБТ-людей в Україні та подолати дискримінацію і насильство щодо них.

Досвід проведення Маршу рівності в Україні

Вперше провести Марш рівності у Києві вдалося у 2015 році на Оболонській набережній. Тоді участь у ході взяли 250 людей. Вона запам’яталася провокаціями представників націоналістичних організацій. В учасників кидали димові шашки та петарди, розприскували сльозогінний газ.

У 2016 році подія набула широкого розголосу ще до проведення. За різними оцінками, у Марші прийняло участь 1-2 тис. осіб. Він пройшов без провокацій. Міжнародна організація Human Rights Watch, яка займається захистом прав людини, вперше була задоволена проведенням Маршу в Києві.

Марш рівності 2017 року запам’ятався протистоянням з активістами та європейськими політиками. Серед учасників можна було побачити посла Канади Романа Ващука, посла Великої Британії Джудіт Гоф, депутата Європарламенту Ребекку Гармс. Всього у Марші взяли участь близько 3 тис. людей.

Найбільша кількість учасників, які взяли участь у ході, становила 5 тис. людей у 2018 році. Марш відбувся без значних інцидентів.

У 2019 році противники Маршу рівності проведуть свою акцію Всеукраїнська варта на захисті сімей та дітей в центрі Києва 22-23 червня.





























Марші рівності: чому на них не соромляться ходити в світі і як проходять в Україні / 7 фотографий

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Досвід проведення Маршу рівності за кордоном

Історія Маршів рівності бере початок з 1969 року після поліцейського рейду в нью-йоркському гей-барі Стоунволл-інн, який завершився сутичками та масовими арештами. Тоді тисячі обурених людей вийшли на демонстрацію проти дій правоохоронців та вчинили опір репресіям.

До речі, нещодавно його відвідав колишній віце-президент та кандидат у президенти США Джо Байден. Там він дав інтерв’ю пресі, в якому висловив захоплення хоробрістю і активною громадянською позицією тих, хто домагався справедливості і 50 років тому, і продовжує робити це сьогодні.

Того ж 1969 року ЛГБТ-активіст Крейг Родвелл на конференції запропонував щорічно відзначати річницю Стоунволла масовим маршем. У 1970 році відбувся перший в історії прайд – активісти вийшли проти кримінального переслідування та дискримінації.

Також у США в останні роки було прийнято низку законів, спрямованих на захист прав представників ЛГБТ. Так, адміністрація екс-президента США Барака Обами зробила рекордну кількість призначень представників ЛГБТ на державні посади, у тому числі одного губернатора, кількох суддів та дипломатів високого рангу, а також керівників Пентагону. Марш рівності у Вашингтоні традиційно збирає мільйони людей.

У Франції з 1985 року заборонена будь-яка дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації. Одностатеві пари з 28 травня 2013 року мають право вільно вступати в шлюб і усиновляти дітей.

Франція належить до країн найбільш ліберальних у сенсі захисту ЛГБТ-спільнот. Представники сексуальних меншин тут роблять успішні кар’єри, як у модельному бізнесі, комерції, кіно, мистецтві, так і в політиці та управлінні містами. Так, довгий час мером Парижа був відомий представник ЛГБТ – спільноти, соціаліст Бертран Беланое.

По всій Канаді щорічно проходять прайд-паради. У 2014-ому у Торонто навіть відбувся WorldPride. А влітку 2016 року прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо особисто підняв прапор ЛГБТ навпроти федерального парламенту.

У Німеччині, проводять паради, які ще називають Christopher Street Day, з 1979 року. Тоді вони вперше відбулися у Берліні та Бремені. Найбільші з них проходять наприкінці червня або на початку липня в Берліні і Кельні.

Трансгендерність більше не психічний розлад

Всесвітня організація охорони здоров’я внесла зміни у Міжнародну статистичну класифікацію захворювань. Відтепер термін гендерна невідповідність, який описує трансгендерних людей, перенесли з розділу Психічні захворювання до розділу Сексуальне здоров’я.

Фото: КиївПрайд, Джо Байден