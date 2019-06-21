До міжнародної акції Візьми собаку на роботу 21 червня приєдналися понад 340 учасників із 65 міст України.

21 червня проходить міжнародна акція Візьми собаку на роботу, в якій беруть участь понад 340 українців зі своїми домашніми улюбленцями.

Найбільше хвостатих друзів можна буде побачити в офісах Києва, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Харкова, Чернігова та Вінниці.

Організатори закликають українців брати собак на роботу не задля розваги.

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Мета акції – змінити ставлення до собак у суспільстві, бо спілкування з тваринами допомогає знімати стрес і сприяє продуктивності.

Українці постять у соцмережах своїх улюбленців.

В Україні акція Візьми собаку на роботу проводиться уже всьоме, у США – вже 18 років.

До слова, у 2018 році до акції Візьми собаку на роботу долучилися власники тварин у 50 містах України.