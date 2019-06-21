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Факти / Lifestyle

Візьми собаку на роботу – українці приєдналися до міжнародної акції

До міжнародної акції Візьми собаку на роботу 21 червня приєдналися понад 340 учасників із 65 міст України.

Візьми собаку на роботу

21 червня проходить міжнародна акція Візьми собаку на роботу, в якій беруть участь понад 340 українців зі своїми домашніми улюбленцями.

Найбільше хвостатих друзів можна буде побачити в офісах Києва, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Харкова, Чернігова та Вінниці.

Організатори закликають українців брати собак на роботу не задля розваги.

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Мета акції – змінити ставлення до собак у суспільстві, бо спілкування з тваринами допомогає знімати стрес і сприяє продуктивності.

Українці постять у соцмережах своїх улюбленців.

В Україні акція Візьми собаку на роботу проводиться уже всьоме, у США – вже 18 років.

До слова, у 2018 році до акції Візьми собаку на роботу долучилися власники тварин у 50 містах України.

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