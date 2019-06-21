Шахраї на вітчизняних курортах з кожним роком все більш винахідливі. Які схеми використовують аферисти і як не потрапити у їхню пастку, читайте у матеріалі.

Не усі підприємці добросовісні, є і ті, хто обманюють відпочивальників. Розповідаємо, які схеми використовують шахраї.

У курортному Бердянську група шахраїв продавала туристам бутильовану воду, називаючи її артезіанською. Начебто, корисна й мінеральна, але насправді рідину аферисти набирали з саморобної свердловини, пробуреної в промзоні міста.

У таку спеку люди купують цю воду і не зважають на відсутність дозволів на продаж такої води.

Ще одна популярна афера – це, начебто, платний вхід на пляж. Якісь молодики натягують на вході ланцюг, та вимагають гроші за вхід – люди платять.

– Гроші з повітря, але обов’язково під дахом місцевої поліції. Якщо ви почнете щось доводити, дуже швидко вималюється місцевий поліцейський, який спробує вас напоумити. Платних пляжів в Одесі практично немає, більшість безкоштовні, – зазначив експерт з безпеки Дмитро Попов.

Платні пляжі зазвичай огороджені парканом. При чому, не тільки на суші. Також позначені і кордони акваторії. Згідно із законодавством України, місцева влада може здавати водний об’єкт в оренду.

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Тоді дійсно, з вас мають право просити плату за вхід. Але тільки, якщо мають завірені в мерії документи з розцінками.

Третя популярна схема курортних шахраїв – це крадіжки. Вони здіймають галас навколо вкрадених речей або просять швидше допомогти, бо людині зле. Варто вам відволіктись від своїх речей хоч на кілька хвилин, крадії в ту ж мить поцуплять все, що можна.

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