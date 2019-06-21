День літнього сонцестояння вважається одним із найбільш магічних. Тому прості ритуали, проведені 21 червня, можуть круто змінити ваше життя. Факти ICTV зібрали в мережі найпростіші та найпопулярніші.

У день ​​літнього сонцестояння будь-який смертний може стати трохи магом, просто загадавши бажання. У цьому допоможе саме Сонце, яке у цей період має надзвичайну силу.

Ніч перед 21 червня – це чарівний час, коли об’єднуються всі чотири стихії – Вогонь, Вода, Земля і Повітря.

У стародавні часи святкування літнього сонцестояння супроводжувалося розведенням ритуальних багать і плетінням вінків. А традиція стрибати через вогонь збереглася до наших днів.

Як зробити ритуальний вінок

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Для цього потрібно піти в поле і зібрати польові квіти. У літнє сонцестояння важливо на голову одягти коло. Це символ сонця, який надасть ритуалу особливої сили. Плетучи вінок, думайте про своє здоров’я, фінанси і стосунки. Коли вінок готовий, думки сформульовані, потрібно закріпити все вогняним ритуалом – запалити жовту свічку і ще раз подумати про те, чого ви хочете в наступному році.

Ритуал на заміжжя

Щоб швидше вийти заміж, увечері 21 червня дівчина на самоті повинна зібрати 12 різних трав або квітів і покласти їх під подушку зі словами: “Аромати лук, аромати поля, віднесіть мене в сонне роздолля. Ляжу дівкою, прокинуся дружиною. Істинно”. Після цього потрібно лягти спати. Вранці зібраний букет загорнути в папір і спалити в багатті.

До речі, здатність привертати кохання у цей день мають квіти календули, лаванди, розмарину, соняшнику, папороть, вербена, дуб, горобина та інші.

Ритуал на зміни в житті

Щоб змінити своє життя, потрібно всю ніч провести біля джерела або колодязя, кожну годину випиваючи з нього по склянці воду зі словами: “Як вода біжить – змінюється, так і життя моє зміниться”. Ритуал радять виконувати з заходу до сходу сонця.

Як загадати бажання в день сонцестояння

Рано вранці підійдіть до вікна і, дивлячись на сонце, скажіть: “Сонечко-батечку, сонечко червоне, допоможи мені у справі моїй, виконай мрію мою, світлом яскравим освіти, променем зігрій”. Після цього потрібно своїми словами загадати бажання. Кажуть, що воно повинно виповнитися протягом року.

Як зробити талісман на виконання бажання

У день літнього сонцестояння роблять традиційний талісман – відьмина драбина.

Для його виготовлення знадобиться довга стрічка жовтого або золотого кольору, 9 невеликих намистин будь-якого кольору.

Схема виготовлення талісмана дуже проста: вузол-намистинка-вузол, вільний шматок стрічки, вузол-намистинка-вузол і так далі.

Нанизуючи кожну намистину, можна загадувати бажання – різні або ж повторювати одне й те саме.

Коли всі 9 намистин нанизані на стрічку, слід зав’язати ще два вузла – на початку і в кінці драбинки.

Відьмину драбину вішають над входом у житло і знімають тільки рівно через рік і спалюють в багатті.

Нагадаємо, літнє сонцестояння у 2019 році – 21 червня о 18.54 за київським часом.