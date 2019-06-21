Учені визначили, що кільця Урана мають яскраве світіння у тепловому діапазоні.

Кільця Урана випускають світіння у тепловому діапазоні. При цьому в оптичному діапазоні вони дуже тьмяні.

Особливо яскраво світиться кільце епсилон.

За словами астрономів, кільця Урана більш однорідні, ніж кільця Сатурна, які складаються з об’єктів розміром від піщинки до астероїда.

Що стало причиною утворення кілець Урана, вчені досі не знають.

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Також дослідники вперше виміряли температуру кілець Урану, яка, яка виявилося, дорівнює 77К.

Нагадаємо, на Марсі знайшли відкладення марсіанської глини, що свідчить про існування води на Червоній планеті.

Джерело: Популярная механика