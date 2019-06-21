Подати заяву на розлучення можна або через РАГС, або через суд. Для цього вам знадобляться свідоцтво про шлюб та паспорта.

Сімейним кодексом України встановлено два способи розірвання шлюбу: за спільною заявою подружжя та за вимогою одного з подружжя.

В обох випадках заява може бути подана або до органів РАГСу, або до суду.

Заява про розлучення подається до РАГСу, якщо:

Подружжя прийняло спільне рішення про розлучення;

У них немає неповнолітніх дітей;

Якщо дружина не вагітна;

Якщо другий з подружжя визнаний безвісти зниклим або недієздатним.

Як діяти:

Подружжю слід звернутися до РАГСу за місцем офіційної реєстрації (прописки) одного з них.

Необхідно мати при собі такі документи: свідоцтво про шлюб, паспорти громадян України.

Подати заяву, в якій кожна зі сторін повинна заповнити відповідну частину єдиного документа і цим підтвердивши свій намір розлучитися.

З моменту подання заяви має сплинути 1 місяць, після чого шлюб може бути розірвано.

Посадова особа призначитСлава з групи НеАнгели розлучається з Едгаром Камінським.ь дату, коли подружжя має з’явитися до РАГСу для реєстрації розлучення.

Ті, хто прийняв рішення дати шлюбу другий шанс, можуть відкликати раніше подану заяву без жодних негативних наслідків.

Якщо чоловік/дружина не має змоги з’явитися до РАГСу?

Необхідно підтвердити поважність причини неявки одного з подружжя документально.

Для цього необхідно заздалегідь отримати формуляр заяви, заповнити свою частину (відповідну графу) та обов’язково завірити справжність підпису у нотаріуса.

Друга сторона заповнює свою частину заяви та подає її в офіційний орган.

Якщо чоловіка/дружину визнано недієздатним або безвісти відсутнім?

В цьому випадку ви маєте можливість подати заяву до РАГСу одноосібно.

До заяви додається копія рішення суду (витяг з рішення суду) про визнання другого з подружжя безвісти відсутнім чи недієздатним.

Заява про розлучення подається до суду, якщо:

У сім’ї виховуються неповнолітні діти, а подружжя згодне розлучитися

Як діяти:

Подати спільну заяву, у якій описати причини розлучення.

Свідоцтво про шлюб – копія.

Свідоцтво про народження кожного зі спільних дітей – копія.

Паспорти подружжя.

Важливо: розриваючи шлюб, в якому народжені діти, потрібно надати суду договір про виховання та забезпечення дитини після розірвання шлюбу батьків.

Якщо один з подружжя не згоден на розлучення?

Незалежно від бажання другої сторони, ви маєте право самостійно ініціювати провадження.

У такій ситуації слід заручитися підтримкою досвідчених юристів, які допоможуть розділити майно, визначити місце проживання дитини, підготувати усі необхідні документи.

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Важливо: через суд можна ініціювати розлучення і без надання угоди про участь у вихованні та матеріальне забезпечення дітей після розірвання шлюбу між батьками.

Договір не вимагається, якщо подружжя самостійно досягло згоди щодо всіх важливих питань.

Якщо ви не бажаєте, щоб процес розірвання затягувався – краще подати окремий позов про поділ майна.

Про що варто знати, ініціюючи процес розлучення:

Позов не може бути поданий до суду протягом періоду вагітності дружини і до закінчення 12-місячного строку після народження дитини! Винятком є випадки, коли розірвання шлюбу ініціюється стороною, яка потерпала від незаконних дій чи насильства з боку іншого з подружжя.

Підставою для розлучення може стати негативна поведінка по відношенню до дитини.

Вартість розлучення в Україні у 2019 році

Офіційно судовий збір за подання заяви про розірвання шлюбу становить 767 грн, проте, якщо враховувати комісію банку, то вийде близько 800 грн.

З урахуванням послуг юриста, який допоможе підготувати позовну заяву про розлучення, зібрати відповідні документи та представити інтереси в суді, вартість розлучення становитиме від 1 тис. до 5 тис. грн.

Раніше Факти ICTV писали, що Слава з групи НеАнгели розлучається з Едгаром Камінським.