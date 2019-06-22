Факти ICTV дізналися, що можна і не можна провозити в ручній поклажі.

Розміри і вага ручної поклажі

Розмір предметів, які можна перевозити в ручній поклажі, не може перевищувати 55 x 35 x 25 см. У цей розрахунок беруться кишені, колеса і ручки багажу.

Рекомендується здавати в багаж речі, в розмірі яких ви не впевнені або якщо їх не можна везти у ручній поклажі. Деякі ж компанії надають для вимірювання відповідних габаритів спеціальні прилади.

Якщо під час перевірки ручної поклажі (перед посадкою в літак) вона не відповідатиме габаритам, то її доведеться здати в багаж. У такому випадку вас можуть змусити заплатити додатковий збір.

Інформація про те, яку вагу не повинен перевищувати ваша ручна поклажа має бути вказана у квитку. Зазвичай це – 12 або 18 кг.

Проте краще перевіряти інформацію, щодо дозволених габаритів ручної поклажі на сайті авіаперевізника. Адже вони можуть відрізнятися від загальноприйнятих.

З 1 листопада 2018 року компанія Wizz Air дозволяє провозити ручну поклажу з габаритами 40 х 30 х 20 вагою до 10 кг безкоштовно.

А у МАУ вам не дозволять перевозити у ручній поклажі дуже важкі предмети.

Скільки предметів можна перевозити

Кількість предметів в ручній поклажі також залежить від салону, в якому вам доведеться летіти.

Зазвичай, можуть дозволити перевезти до двох предметів ручної поклажі або один предмет та один аксесуар.

До аксесуарів відносять:

1 дамську сумочку;

1 портфель;

1 чохол (сумка) для ноутбука, фотоапарата або іншого електронного пристрою.

Також на борту літака дозволено провозити речі, які не можна віднести до ручної поклажі або аксесуарів:

куртку, пальто та інший верхній одяг;

парасольку;

безмитні товари, куплені на борту літака або в аеропорту;

дитячі речі;

медичні пристосування і техніку.

Що можна перевозити в ручній поклажі

Є багато речей, які дозволяють провозити в ручній поклажі, але на деякі поширюються спеціальні правила.

Зазвичай перевозити гострі предмети на борту літака заборонено, тому вам можуть відмовити навіть у тому, щоб узяти з собою виделку. Виключення з правила становлять одноразова бритва та електрична бритва. Також деякі компанії можуть дозволити взяти з собою невеликі ножі або швейні голки.

Відмовитися від повсякденних гаджетів, таких як смартфони, планшети або ноутбуки в літаку вас не змусять. Хоча техніку великих габаритів або штативи можуть попросити здати в багаж.

Читайте: Відпочинок у Португалії: курорти, пляжі, готелі, як долетіти

Якщо ви провозите із собою спортивне спорядження або робочі інструменти, то вам запропонують здати їх в багаж. Проте у літаку можна провозити футбольний або баскетбольний м’ячі.

Варто пам’ятати, що засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах не дозволено провозити навіть у багажі.

Також в ручній поклажі можна провозити музичні інструменти, якщо вони будуть розміщені на багажній полиці.

Рідини, гелі та аерозолі дозволено везти в ручній поклажі, якщо вони в ємностях до 100 мл і знаходяться у прозорому пакеті, що закривається, розміром 20 x 20 см. На кожного пасажира дозволений лише один пакет.

Від перевезення зброї в салоні доведеться відмовитися, як і від більшості легкозаймистих предметів. У салон дозволяють брати літій-іонні акумулятори (але в більшості випадків – з дозволу авіакомпанії), лужні алкалінові батарейки, а також звичайні сірники та одноразові запальнички.

На борт літака дозволяють брати й їжу. Без обмежень можна провозити:

печиво;

горіхи;

сухофрукти;

яблука;

банани;

хліб;

цукерки;

твердий сир;

ковбасу;

бутерброди;

сіль;

батончики.

А ось воду, сік, йогурт, варення, масло і м’які сири можна везти тільки в ємностях до 100 мл. Проте можна взяти з собою порожню пляшку і наповнити її водою з фонтанчика після огляду.

З алкоголю вам найчастіше можуть дозволити перевозити напої з дьюті-фрі більше 100 мл, якщо вони лежать в запечатаному пакеті з чеком. Решту алкоголю дозволяють провозити на борту тільки окремі компанії, однак алкоголь міцністю більше 70% перевозити в ручній поклажі не можна.

До слова, Факти ICTV зібрали список речей, які необхідно брати з собою у подорож.



Фото: Dreamstime, Wizz Air, МАУ