Факти ICTV дізналися, що можна і не можна провозити в ручній поклажі.
Розміри і вага ручної поклажі
Розмір предметів, які можна перевозити в ручній поклажі, не може перевищувати 55 x 35 x 25 см. У цей розрахунок беруться кишені, колеса і ручки багажу.
Рекомендується здавати в багаж речі, в розмірі яких ви не впевнені або якщо їх не можна везти у ручній поклажі. Деякі ж компанії надають для вимірювання відповідних габаритів спеціальні прилади.
Якщо під час перевірки ручної поклажі (перед посадкою в літак) вона не відповідатиме габаритам, то її доведеться здати в багаж. У такому випадку вас можуть змусити заплатити додатковий збір.
Інформація про те, яку вагу не повинен перевищувати ваша ручна поклажа має бути вказана у квитку. Зазвичай це – 12 або 18 кг.
Проте краще перевіряти інформацію, щодо дозволених габаритів ручної поклажі на сайті авіаперевізника. Адже вони можуть відрізнятися від загальноприйнятих.
З 1 листопада 2018 року компанія Wizz Air дозволяє провозити ручну поклажу з габаритами 40 х 30 х 20 вагою до 10 кг безкоштовно.
А у МАУ вам не дозволять перевозити у ручній поклажі дуже важкі предмети.
Скільки предметів можна перевозити
Кількість предметів в ручній поклажі також залежить від салону, в якому вам доведеться летіти.
Зазвичай, можуть дозволити перевезти до двох предметів ручної поклажі або один предмет та один аксесуар.
До аксесуарів відносять:
- 1 дамську сумочку;
- 1 портфель;
- 1 чохол (сумка) для ноутбука, фотоапарата або іншого електронного пристрою.
Також на борту літака дозволено провозити речі, які не можна віднести до ручної поклажі або аксесуарів:
- куртку, пальто та інший верхній одяг;
- парасольку;
- безмитні товари, куплені на борту літака або в аеропорту;
- дитячі речі;
- медичні пристосування і техніку.
Що можна перевозити в ручній поклажі
Є багато речей, які дозволяють провозити в ручній поклажі, але на деякі поширюються спеціальні правила.
Зазвичай перевозити гострі предмети на борту літака заборонено, тому вам можуть відмовити навіть у тому, щоб узяти з собою виделку. Виключення з правила становлять одноразова бритва та електрична бритва. Також деякі компанії можуть дозволити взяти з собою невеликі ножі або швейні голки.
Відмовитися від повсякденних гаджетів, таких як смартфони, планшети або ноутбуки в літаку вас не змусять. Хоча техніку великих габаритів або штативи можуть попросити здати в багаж.
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Якщо ви провозите із собою спортивне спорядження або робочі інструменти, то вам запропонують здати їх в багаж. Проте у літаку можна провозити футбольний або баскетбольний м’ячі.
Варто пам’ятати, що засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах не дозволено провозити навіть у багажі.
Також в ручній поклажі можна провозити музичні інструменти, якщо вони будуть розміщені на багажній полиці.
Рідини, гелі та аерозолі дозволено везти в ручній поклажі, якщо вони в ємностях до 100 мл і знаходяться у прозорому пакеті, що закривається, розміром 20 x 20 см. На кожного пасажира дозволений лише один пакет.
Від перевезення зброї в салоні доведеться відмовитися, як і від більшості легкозаймистих предметів. У салон дозволяють брати літій-іонні акумулятори (але в більшості випадків – з дозволу авіакомпанії), лужні алкалінові батарейки, а також звичайні сірники та одноразові запальнички.
На борт літака дозволяють брати й їжу. Без обмежень можна провозити:
- печиво;
- горіхи;
- сухофрукти;
- яблука;
- банани;
- хліб;
- цукерки;
- твердий сир;
- ковбасу;
- бутерброди;
- сіль;
- батончики.
А ось воду, сік, йогурт, варення, масло і м’які сири можна везти тільки в ємностях до 100 мл. Проте можна взяти з собою порожню пляшку і наповнити її водою з фонтанчика після огляду.
З алкоголю вам найчастіше можуть дозволити перевозити напої з дьюті-фрі більше 100 мл, якщо вони лежать в запечатаному пакеті з чеком. Решту алкоголю дозволяють провозити на борту тільки окремі компанії, однак алкоголь міцністю більше 70% перевозити в ручній поклажі не можна.
До слова, Факти ICTV зібрали список речей, які необхідно брати з собою у подорож.
Фото: Dreamstime, Wizz Air, МАУ