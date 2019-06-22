Наявність сенсу життя знижує ризик передчасної смерті.

Дослідники проаналізували дані майже 7 тис. американців у віці від 51 до 61 року, які заповнили психологічні опитувальники про взаємозв’язок між смертністю і сенсом життя.

– Висновки потрясли авторів, – зізнається дослідниця Селеста Лі Пірс.

Люди, у яких не було сильного сенсу життя вмирали частіше, ніж ті, у кого він був, і, зокрема, причиною смерті найчастіше були серцево-судинні захворювання.

– Я ставилася до цього дуже скептично. Але тепер я вважаю це настільки переконливим, що розробляю цілу дослідницьку програму, – каже Пірс, доцент епідеміології в Мічиганському університеті.

Дослідження проводилося між 2006 і 2010 роками, і в цей період померло удвічі більше людей, у яких не було мети, ніж тих, у кого вона були.

Цей зв’язок між низьким рівнем сенсу життя і смертю простежувалася незалежно від того, наскільки багаті чи бідні учасники, незалежно від статі, раси або рівня освіти.

Дослідники також виявили, що цей зв’язок настільки сильний, що наявність сенсу життя виявилося більш значущим у впливі на здоров’я, ніж вживання алкоголю, куріння або регулярні фізичні вправи.

– Поряд з базовими фізичними потребами, такими як сон, їжа і пиття, у людей є базові психологічні потреби. Потреба у наявності сенсу життя стоїть на першому місці. Це найглибший фактор благополуччя, – говорить Алан Розанські, професор Медичної школи Ікан.

Автори ще одного нового дослідження в JAMA Current Open взяли дані з великого опитування літніх американців. Учасникам ставили різні питання про фінанси, фізичне здоров’я і сімейне життя.

Вчені використовували відповіді на ці питання, щоб кількісно оцінити силу сенсу життя учасників. Потім дослідники порівняли цю інформацію з даними про фізичне здоров’я учасників у 2010 році, включаючи інформацію про те, чи померли вони і від чого.

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До аспірантури авторка дослідження Алімудзян працювала волонтером в клініці раку молочної залози і була вражена тим, що пацієнти, які могли чітко сформулювати сенс життя, здавалося, справлялися з хворобою краще.

Цей досвід допоміг їй визначити частину своєї життєвої мети: дослідження цього феномена.

– У мене були дуже близькі стосунки з пацієнтами з раком молочної залози. Я бачила їх страх, занепокоєння і депресію. Це допомогло мені подати заяву в аспірантуру. Ось так я і почала свою кар’єру, – каже Алімудзян.

Вона також сподівається вивчити стратегії громадської охорони здоров’я – види терапії або освітні інструменти, – які можуть допомогти людям розвинути сильні життєві цілі.

Нагадаємо, найстаріший житель Великої Британії Боб Уейтон, якому 29 березня виповнилося 111 років, поділився секретом довголіття.

Джерело: JAMA Current Open