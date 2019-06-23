Геомагнітні спалахи в червні очікуються 27 і 28 червня.
Потужні магнітні бурі в червні очікуються 27 і 28 числа.
Під час цих магнітних бур українці можуть відчувати підвищену емоційну напругу. Їх наслідки можуть бути помітними і наступного дня.
Слабкі магнітні бурі очікуються 26 і 29 червня.
Ці магнітні бурі також впливають на настрій і здоров’я, але вони не будуть настільки небезпечні.
Читайте: Погода підкидатиме сюрпризи: яким буде літо 2019
У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.
Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.
Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій?
До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.
Раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.
Джерело: СТБ