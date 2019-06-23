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Факти / Lifestyle

Магнітні бурі в червні – дати

Геомагнітні спалахи в червні очікуються 27 і 28 червня.

Магнитные бури в июне - даты

Потужні магнітні бурі в червні очікуються 27 і 28 числа.

Під час цих магнітних бур українці можуть відчувати підвищену емоційну напругу. Їх наслідки можуть бути помітними і наступного дня.

Слабкі магнітні бурі очікуються 26 і 29 червня.

Ці магнітні бурі також впливають на настрій і здоров’я, але вони не будуть настільки небезпечні.

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У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.

Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.

Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій?

Результати

До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.

Раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.

Джерело: СТБ

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