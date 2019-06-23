Марсохід NASA виявив високу кількість метану в повітрі на Марсі — газу, який на Землі зазвичай виробляється живими організмами.

Марсохід Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору Сполучених Штатів Америки виявив можливі ознаки життя на Марсі.

– Побачивши такий дивовижний результат, ми скасували вихідні, щоб провести додаткові дослідження, — заявив один із наукових співробітників місії Curiosity.

Внаслідок дії сонячного світла і хімічних реакцій, молекули метану на Марсі мали б зруйнуватися за кілька століть. Тому вчені припускають, що газ з’явився там відносно недавно.

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Також вчені припускають, що метан утворився на Марсі мільйони років назад і зараз виходить із розломів на поверхні планети.

Вперше про присутність метану на Марсі стало відомо 15 років тому, коли його зафіксувала автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства, але достовірних підтверджень цьому дотепер не було.

Нагадаємо, раніше NASA обрало назву для програми польоту на Місяць.