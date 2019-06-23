У червні українці відпочивають два додаткових дні.
Згідно з постановою Кабміну, українці мають два додаткових вихідні дні – 17 та 28 червня.
17 червня вихідний день був, бо у неділю відзначалося релігійне та державне свято Трійця.
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На 28 червня припадає державне свято – День Конституції.
Загальна кількість вихідних в цьому місяці – дванадцять: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 і 30 червня.
Раніше Факти ICTV писали, як накопичити на відпустку.
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