Інженер і підприємець Ілон Маск поділився теорією, згідно з якою до 2050 року кількість людей на Землі різко скоротиться.

Ілон Маск вважає, що до 2050 року населення Землі значно скоротиться.

C 2017 року засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск відстоює теорію, згідно з якою в найближчому майбутньому чисельність населення Землі різко скоротиться всупереч прогнозам прихильників демографічного вибуху.

Вперше винахідник заговорив про це в Twitter, у коментарях до посту редакції наукового журналу New Scientist. Журналісти розповіли про можливості різкого збільшення кількості людей на планеті, а бізнесмен з ними не погодився.

Цього року Маск повернувся до теорії демографічного обвалу, але цього разу поділився подробицями сумного сценарію. На думку бізнесмена, до 2050 року однією з головних проблем людства стане старіння і природна смерть більшості людей.

Could the population bomb be about to go off in the most unexpected way? We look at what the future might offer https://t.co/2yO9dxsdiF pic.twitter.com/l8XG5RBVsj — New Scientist (@newscientist) 6 июля 2017 г.

17 червня 2019 року дослідники ООН опублікували щорічну доповідь з прогнозами чисельності населення Землі. Вони очікують, що до 2050 року кількість людей на планеті збільшиться з 7,7 млрд до 9,7 млрд. Те ж саме фахівці говорили і в 2017, і 2018 році.

Дослідник майбутнього Йорген Рандерс має альтернативний варіант.

На його думку, сучасні молоді люди все частіше націлюються на кар’єрне зростання і все рідше замислюються про створення сім’ї і народження дитини. Як наслідок – людей похилого віку в світі стає більше, ніж дітей.

Тобто до 2040 року чисельність населення Землі досягне свого піку (8,1 млрд), а потім буде знижуватися через природну смерть старіючих жителів. З думкою Рандерс згоден і Маск.

Однак їх думки розділилися. Частина виявилася на стороні Маска з аргументами глобалізації, урбанізації та економічної нестабільності.

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Опоненти не впевнені, що спад населення може стати проблемою для і без того перенаселеного світу. Разом з тим користувачі впевнені, що в майбутньому у людей з’являться технології, які змінять їх погляд на життя.

Нагадаємо, марсохід NASA виявив високу кількість метану в повітрі на Марсі — газу, який на Землі зазвичай виробляється живими організмами.