Ілон Маск вважає, що до 2050 року населення Землі значно скоротиться.

C 2017 року засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск відстоює теорію, згідно з якою в найближчому майбутньому чисельність населення Землі різко скоротиться всупереч прогнозам прихильників демографічного вибуху.

Вперше винахідник заговорив про це в Twitter, у коментарях до посту редакції наукового журналу New Scientist. Журналісти розповіли про можливості різкого збільшення кількості людей на планеті, а бізнесмен з ними не погодився.

Цього року Маск повернувся до теорії демографічного обвалу, але цього разу поділився подробицями сумного сценарію. На думку бізнесмена, до 2050 року однією з головних проблем людства стане старіння і природна смерть більшості людей.

Could the population bomb be about to go off in the most unexpected way? We look at what the future might offer https://t.co/2yO9dxsdiF pic.twitter.com/l8XG5RBVsj

— New Scientist (@newscientist) 6 июля 2017 г.