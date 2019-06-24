Гороскоп на тиждень з 24 до 30 червня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 24 до 30 червня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Збільшується фізична та психічна активність, ви стаєте імпульсивнI шими, підприємливiшими та ініціативнышими, зростає азарт. Це період спонтанної діяльності, для якої характерне прагнення реалізувати ідеї та задуми. На перше місце виходять особисті інтереси. Підвищується інтерес до нового, незвіданого, а почуття небезпеки притупляється.

Гороскоп для Тельців

Підвищується чутливість і сприйнятливість до краси навколишнього світу, прагнення до маленьких радощів життя. Загострюється чуття до земних справ та яскравіше проявляється грошовий інтерес, тому в цей час ви не схильні витрачати гроші. Однак проявляється впертість, умовити вас на що-небудь дуже важко, бо загострюється підозрілість і недовірливість. Діти стають спокійнішими і посидючішими, але вимагають уваги та ласки.

Гороскоп для Близнюків

Активізується спілкування, з великим інтересом сприймаєте інформацію та передаєте її іншим. Важливі новини дають можливість опинитися в центрі подій. Головне – утримати увагу слухачів, тоді отримаєте бажаний результат. Суперечки, які можуть виникати в ці дні з різних зовнішніх причин, мають у своїй основі бажання наполягти на своєму, показати свій рівень знань або виділитися з натовпу.

Гороскоп для Раків

Обставини дозволяють розширити сфери впливу, а це допомагає вам у досягненні мети. Зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність, що допоможе під час вирішення важливих питань. Тиждень сприятливий для початку нових справ, здійснення творчих проектів, відкриття підприємств, а також для досягнення вищого суспільного становища. У житті відбуваються важливі зміни, і якщо вдасться їх проаналізувати, можна зробити гарну закладку на довгий період часу.

Гороскоп для Левів

Підвищується творча активність, яка буде проявлятися, залежно від вашого духовного потенціалу. Якщо правильно використаєте свій талант та отримані знання у своїй професійній діяльності, ви можете знайти додаткові джерела доходу, почати роботу за сумісництвом. Цей період сприятливий для ділових переговорів, підписання угод. Головне не розпорошувати свою інтелектуальну енергію та не перевтомлюйтеся зв’язками і контактами.

Гороскоп для Дів

Хороший період для вирішення важливих ділових питань. Ви відчуваєте підвищення життєвих сил та енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, лідируєте серед своїх друзів. Хороші стосунки на роботі. Можлива поява нових обов’язків, завдяки вдалому виконанню яких, ви зможете просунутися кар’єрними сходами, отримати премію, нагороду або просто похвалу. Вдалі невеликі відрядження.

Гороскоп для Терезів

Не варто ухвалювати важливих рішень, зараз ви можете припуститися помилки. Відкладіть укладення угод або оформлення фінансових операцій. Сутички з керівництвом можуть зіпсувати кар’єру. Робочий тиждень супроводжується сварками і невдоволенням, різними труднощами і перешкодами. Нервозність, поганий настрій, зниження самопочуття, втрата пильності можуть призвести до травматизму. Для вирішення проблем партнерських або сімейних відносин несприятливий період.

Гороскоп для Скорпіонів

Збільшення життєвої сили і працездатності. З’являється можливість реалізувати власні ідеї, втілити в реальність ваші проекти. Громадська діяльність і виконання службових обов’язків приносять задоволення. Зможете реалізувати багато творчих ініціатив і давніх планів. Не пропустіть свій шанс! Допомога і підтримка приходять самі собою, а пошук покровительства керівництва і високопоставлених осіб приносить результати.

Гороскоп для Стрільців

Загострення інтелекту, комерційної хватки допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділових проблем. Тиждень підходить для укладання угод, договорів, підписання важливих паперів і роботи з документами. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Ви зможете домовитися з керівництвом, владою, ефективно висловити свої ідеї та міркування.

Гороскоп для Козерогів

Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з керівництвом і владою, офіційними організаціями. Вас потягне до сильних, енергійних людей, але підтримувати зв’язок з ними зможете лише на рівних умовах. Можливі фінансові невдачі, тут і там виникають непорозуміння, погіршення фізичного самопочуття, підвищеня конфліктності.

Гороскоп для Водоліїв

У вас прокидається дух протиріччя, ви можете промовляти речі, про які пошкодуєте. Нервозність, неуважність і дратівливість заважають розумовій праці. Зіткнення череї ідеї і думки, ускладненість спілкування, неможливість висловити свої інтереси та погляди сприяє заниженню самооцінки. Однак якщо зможете приборкати свій характер, то знайдете чимало точок дотику з діловими партнерами, компаньйонами і керівництвом. Краще перенести походи в офіційні місця.

Гороскоп для Риб

Сприятливий період, ви можете позбутися навіть від тривалих конфліктів. Скористайтеся цим часом для гармонізації стосунків у сім’ї. Ви самовпевнені, легко вирішуєте фінансові проблеми, можете провернути не одну вдалу операцію. Для вас відкриваються нові перспективи, ви відчуєте гармонію тіла і духу. Спілкування з дітьми і близькими людьми значно підвищить вашу самооцінку.

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