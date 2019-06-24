Свято Івана Купала припадає на ніч з 6 на 7 липня. Цей день вважається одним з найзагадковіших і найнепередбачуваніших літніх свят.

Напередодні свята Івана Купала – ввечері 6 липня – потрібно обов’язково прийти до водойми, але купатися не можна.

Згідно з повір’ям, купатися можна тільки з 7 липня. Саме в цей день водойми очищені від нечисті, яка може потягнути на дно.

Крім того, свято Івана Купала треба зустріти в чистоті, тому 6 липня потрібно прибрати в будинку.

На сході сонця 7 липня треба вмитися або викупатися в річці – це змиє все захворювання і зміцнить імунітет.

Також у ніч на Івана Купала знахарки збирали трави, оскільки вірили, що саме в цей час вони наповнені цілющою силою.

Особливим попитом користувалися деревій, звіробій і ромашка. Розвішані по дому, ці трави будуть справжніми оберегами родини.

Крім того, в купальську ніч прийнято ворожити на судженого. Для ворожіння збирають спеціальні квіти – богатки.

Знайшовши цю квітку, дівчина клала її під подушку. Якщо пуп’янок розпуститься, дівчина скоро вийде заміж.

Зів’ялий пуп’янок свідчив про те, що найближчий рік заміжжя не буде.

Також на Івана Купала дівчата плели вінки з 12 видів рослин і пускали їх на воду.

Якщо вінок потоне, дівчина не вийде заміж у цьому році; якщо відпливе від берега, наречений ходить зовсім близько.

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Увечері молодь розпалювала величезне багаття і пари, тримаючись за руки, стрибали через нього.

Якщо молоді люди зуміли це зробити, не рознявши рук, їм судилося бути разом, якщо ні – пара скоро розлучиться.

До слова, якщо жінка або дівчина святкувала Івана Купала і не побувала біля вечірньої ватри, її могли сприйняти за відьму.

На Івана Купала прокидається всяка лісова нечисть, тому кажуть, що в цю ніч не можна спати.

За звичаєм, на Івана Купала краще нічого не віддавати, не продавати та не позичати, інакше сім’я може збідніти.

Також вважалося, що знайдені на дорозі гроші у жодному разі не можна брати.

У купальську ніч вагітним, дітям і людям літного віку слід триматися подалі від води.

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