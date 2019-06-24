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Факти / Lifestyle

Івана Купала: що ви знаєте про традиції свята? – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди, які супроводжують один з найзагадковіших слов’янських свят – Івана Купала.

ивана купала

Свято, присвячене літньому сонцестоянню і найвищому розквіту природи, відзначають в ніч проти 7 липня.

Наша редакція придумала для вас трохи цікавих запитань на знання символів, обрядів і традицій, які притаманні цьому святу.

Читайте: Івана Купала 2019: традиції і заборони

Также Факты ICTV писали, почему празднование Ивана Купала так популярно в Украине.

Фото: Dreamstime

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