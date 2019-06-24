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Коли спаде спека в Україні

Аномальна спека в Україні піде на спад 28 червня – на День Конституції України.

Коли спаде спека в Україні

Згідно з прогнозами синоптиків, аномальна спека в Україні піде на спад після 27 червня.

У четвер 27 червня в західних областях України очікуються сильні грози.

Читайте: Спека в Україні: як попередити тепловий удар

На День Конституції України, 28 червня, по всій країні пройдуть дощі. Температура повітря спаде на кілька градусів.

У західних, північних та центральних областях від 21° до 27° вдень і 13-17° вночі.

На півдні України вдень повітря прогріється до 30° вдень, а вночі – 21°.

Раніше Факти ICTV публікували погоду на тиждень. 

Джерело: Укргідрометцентр

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