Аномальна спека в Україні піде на спад 28 червня – на День Конституції України.
Згідно з прогнозами синоптиків, аномальна спека в Україні піде на спад після 27 червня.
У четвер 27 червня в західних областях України очікуються сильні грози.
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На День Конституції України, 28 червня, по всій країні пройдуть дощі. Температура повітря спаде на кілька градусів.
У західних, північних та центральних областях від 21° до 27° вдень і 13-17° вночі.
На півдні України вдень повітря прогріється до 30° вдень, а вночі – 21°.
Раніше Факти ICTV публікували погоду на тиждень.
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