Куди поїхати на День Конституції 28 червня – Факти ICTV зібрали для вас топ-5 місць для відпочинку, які варто відвідати. Адже на українців чекає три вихідних дні.

День Конституції відзначають 28 червня. Оскільки цьогоріч він випадає на п’ятницю, то на українців чекає три вихідних дні.

Куди поїхати на День Конституції, які топ-5 місць варто відвідати – читайте в матеріалі.

Коростишівський кар’єр

Для киян – це ідеальний варіант відпочинку. Адже він знаходиться приблизно за 100 км від Києва. Кар’єр утворився в результаті затоплення, Раніше тут видобували граніт. Біля нього є озеро, оточене скелями висотою 10-15 метрів. Поруч кілька зручних місць для стоянки, а також спуск до озера для купання. Деякі туристи також практикують тут скелелазіння.

Доїхати до Коростишіського кар’єру можна на власному авто або на громадському транспорті. Також від станції метро Житомирська в цьому напрямку одна за одною їдуть маршрутки. Достатньо лише уточнювати, чи проїжджає ваша Коростишів. Вартість проїзду в один бік – близько 80 грн. Курсують автобуси з центрального автовокзалу о 10.30 та о 11.05. Квитки по 60-75 грн.

Зупинитися можна в готелях Коростишева. За добу тут доведеться заплатити від 300 грн.

Умань

За три години їзди від Києва у місті Умань на Черкащині розташувався мальовничий Національний дендропарк Софіївка. Тут можна помилуватися мальовничими алеями, водоспадами, відпочити в античних альтанках, прогулятися зеленим лабіринтом із загадковою назвою Арборетум.

До пам’яток, на які варто подивитися, належать павільйон Флори, долина циклопів, венеціанський місток, штучні Левкадська та Тарпейська скелі та ще багато інших унікальних античних об’єктів.

Вхід для дорослих – 50 грн, для дітей – 30 грн. Вартість екскурсії для дорослого – 50 грн, для дітей – 30 грн. Вартість проїзду автобусом становить від 170 грн.

Потрапити на територію парку можна з 9.00 до 18.00. За номер у готелях Умані доведеться викласти від 500 грн.

Шацькі озера

Шацькі озера – це група з понад 30 озер в Любомльському та Шацькому районах Волинської області, в межиріччі Прип’яті і Західного Бугу. Найпопулярніші з них – Світязь і Пулемецьке. Купальний сезон на Шацьких озерах уже відкрито, тому на День Конституції можна чудово відпочити біля води.

Озеро Світязь взагалі унікальне – це водоймище глибше, ніж Азовське море, але вода в ньому прозора. Світязь вважається чудовим місцем для сімейного відпочинку і відпочинку з дітьми.

Доїхати можна потягом до Луцька або Ковеля, а звідти автобусом до озера Світязь. Вартість квитка від Луцька до Світяза становить від 45 до 60 грн. З Києва до Луцька білет на поїзд коштує від 180 грн. За добу у готелях потрібно заплатити від 500 грн.

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Бакотська затока

Бакотська затока, що на Хмельниччині, утворилася внаслідок затоплення земель під час будівництва Дністровської ГЕС 1981 року. Місцеві пейзажі нагадують норвезькі фіорди. Поблизу села Бакота було багато язичницьких святилищ, курганів, але всі цінні історичні пам’ятки затопило.

Залишилась єдина святиня – скельний монастир. Поблизу Свято-Михайлівської обителі є джерела з мінеральними водами, які мають цілющі властивості і здатні покращити здоров’я.

Бакотська затока розташована за 50 км від Кам’янця-Подільського, туристів підвозить автобус. З Києва до Кам’янець-Подільського можна доїхати потягом від 160 грн.

Зупинитися на ночівлю коштуватиме від 500 грн.

Аккерманська фортеця

Розташована у Білгород-Дністровському в Одеській області. Найцікавішою для відвідувачів є Цитадель. На її чотирьох кутах розташовані найбільш великі вежі. Там знаходився комендантський двір, міська казна, пороховий склад. Зовні фортеця оточена ровом глибиною до 20 м, який заповнювався водою.

У ті часи головні ворота були обладнані підвісним мостом й загостреними решітками. Можна побачити спеціальні отвори для смоли й окропу. Багато режисерів обирають це місце для зйомок своїх стрічок.

До Білгород-Дністровського можна доїхати з Одеси від 80 грн. До Одеси з Києва можна доїхати потягом за 200 грн.

За добу ночівлі доведеться заплатити від 550 грн.

Раніше Факти ICTV писали, скільки вихідних буде на День Конституції.

Фото: igotoworld