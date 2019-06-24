Курортний роман – це чудових спосіб цікаво провести відпустку та отримати незабутні враження.

Завантажені роботою люди часто потерпають від нестачі часу для особистого життя, тому іноді відпуска – це хороший спосіб завести нові знайомства та навіть невеликий роман. Тому для вашої уваги п’ять причин, щоб дозволити собі курортний роман.

Початок серйозних стосунків

За статистикою, курортні романи досить рідко закінчуються тривалими стосунками чи створенням родини, але прогулянки по пляжу і поцілунки під зоряним небом – це так романтично.

Але все ж є пари, чиї стосунки почалися курортним романом.

Не зациклюйся на ідеї перетворити легкий флірт на щось серйозне. Просто насолоджуйся моментом та приємною компанію і не показуй чоловіку серйозність своїх намірів, бо це його налякає.

Ліки від депресії

Психологи впевнені, що відсутність позитивних емоцій та приємних вражень – це найкоротший шлях до депресії, а курортний роман точно забезпечить тобі спектр емоцій.

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Ти отримаєш потужний заряд ендорфінів, які відповідають за хороший настрій і прилив сил.

Допомагає забути колишнього

Якщо ти нещодавно розсталася з коханим – навіть короткий курортний роман допоможе тобі оговтатися важкого періоду. Нові емоції допоможуть тобі швидше забути про переживання та відчути себе щасливою.

Туристичні пригоди

Якщо ти закрутиш роман із мешканцем тієї країни, де відпочиваєш, то можеш відкрити для себе справжній колорит цього місця.

Адже, скоріше за все, новий знайомий покаже тобі не лише банальні туристичні маршрути, але й унікальні місця, про які знають лише місцеві.

Приємні спогади

Якщо ти заведеш курортний роман цього літа – тобі точно буде що пригадувати довгими зимовими вечорами.

До слова, в Аргентині випустили презервативи для сексу за згодою. Пачку можна відкрити тільки вдвох.