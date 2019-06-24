Петрів піст у 2019 році розпочнеться у понеділок, 24 червня, і завершиться у четвер, 11 липня, напередодні Дня святих апостолів Петра і Павла. Що і коли можна їсти – у календарі харчування на кожен день від Фактів ICTV.

Петрів піст є одним із чотирьох багатоденних постів. Його початок залежить від Великодня. У 2019 році це понеділок, 24 червня – тобто через сім днів після Трійці.

А закінчується Петрів піст у четвер, 11 липня – у переддень святих апостолів Петра і Павла (12 липня).

Таким чином піст триватиме 18 днів.

Що можна їсти у ці дні – у календарі харчування на кожен день.

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Петрів піст 2019: календар харчування

Перший тиждень: 24-30 червня

24 червня – гаряча їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі).

25 червня – рослинна їжа з олією, риба або морепродукти.

26 червня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб).

27 червня – рослинна їжа з олією, можна рибу та морепродукти.

28 червня – сухоїдіння.

29 червня – рослинна їжа з олією, страви з риби.

30 червня – рослинна їжа з олією, риба, вино.

Другий тиждень: 1-7 липня

1 липня – гаряча їжа без олії.

2 липня – рослинна їжа з олією, стравами з риби або морепродуктів.

3 липня – сухоїдіння.

4 липня – рослинна їжа з олією, риба або морепродукти.

5 липня – сухоїдіння.

6 липня – рослинна їжа з олією, риба або морепродукти.

7 липня – Різдво Іоанна Предтечі, рослинна їжа, риба та вино.

Третій тиждень: 8-11 липня

8 липня – гаряча їжа без олії.

9 липня – рослинна їжа з олією, страви з риби.

10 липня – сухоїдіння.

11 липня – рослинна їжа з олією та риба.

12 липня – Святих апостолів Петра і Павла, дозволяється будь-яка їжа.

Більше про традиції і заборони у Петрів піст читайте на Фактах ICTV.