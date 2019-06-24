У 2019 році Петрів піст починається у понеділок, 24 червня, і триватиме до 12 липня – Дня святих апостолів Петра і Павла. Що можна їсти у цей період і які заборони з ним пов’язані – у матеріалі Фактів ICTV.
Петрів піст завжди починається у понеділок, через тиждень після Трійці.
У 2019 році Трійця була 16 червня, тож Петрів піст почнеться 24 червня.
А дата закінчення посту завжди стала – це День святих апостолів Петра і Павла, 12 липня.
Тобто Петрів піст 2019 триватиме 18 днів.
Загалом же він може тривати від 8 до 42 днів.
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Що можна їсти у Петрів піст
Петрів піст вважається несуворим – не можна вживати лише м’ясо, молочні продукти та яйця.
Найлегші дні – вівторок, четвер і субота, бо дозволяєтся будь-яка пісна їжа з олією, а також риба.
Строгий піст – у середу і п’ятницю (лише вода і хліб).
У неділю також можна будь-яку пісну їжу і вино.
На свято Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня, дозволяється риба.
Заборони у Петрів піст
Під час Петрівського посту не можна вінчатися та хрестити дітей.
Заборонено займатися рукоділлям – щоб своє щастя не зашити.
Не можна давати гроші в борг – будете в боргах.
Небажано стригтися – волосся буде тонким.
Замовляння та ворожіння також під забороною.
Усі церковні свята на 2019 рік Факти ICTV зібрали в одному календарі.