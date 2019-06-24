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Як подати на аліменти: документи та розміри виплат

Щороку в Україні реєструють майже 130 тисяч розлучень. Щоб подати на аліменти, необхідно підготувати пакет документів та скласти заяву.

Як подати на аліменти: документи та розміри виплат

Способи стягнення аліментів

Добровільна виплата

Коли батьки домовилися мирно і один з них згоден сплачувати аліменти, вони йдуть до нотаріуса, де укладають угоду, в якій прописують порядок і способи виплати аліментів.

Важливо! Розмір аліментів не може бути меншим від того, який був би визначений в судовому порядку.

Розірвати вже існуючу угоду можна тільки через суд.

Примусова виплата – через суд

У випадку, коли мирним шляхом домовитися про розмір та періодичність стягнення аліментів батькам не вдалося, а також, коли один з батьків, який проживає окремо від дитини, ігнорує її існування та не бажає сплачувати гроші на її утримання, передбачена можливість примусового стягнення аліментів.

Позов до суду з документами подає той із батьків, з яким залишається жити дитина.

Куди подаються документи на аліменти

  • районний суд – де найчастіше оскаржується або визначається батьківство, проводиться генетична експертиза;
  • мировий суд – проводиться спрощена процедура, де пишеться заява на видачу судового наказу, не потрібна присутність обох сторін, з невстановленим батьківством;
  • служба судових приставів – пишете заяву на стягнення, але при цьому не знаєте місця роботи відповідача.

Які документи потрібні для подачі на аліменти

Якщо батько відмовляється виплачувати аліменти, щоб стягнути їх з нього, потрібно подати позовну заяву в суд, в якій вказати:

  • найменування суду, в який подано заяву;
  • ім’я позивача, відповідача та ім’я представника позивача (якщо подається представником);
  • дані про місце проживання сторін, номери телефонів (якщо такі є), поштовий індекс;
  • позовні вимоги та їх обґрунтування;
  • зазначення доказів і посилання на них;
  • перелік документів, що додаються до заяви;
  • сума стягнень за заявою (у позові).

Перелік документів, які додаються до заяви:

  • копія свідоцтва про шлюб;
  • копія свідоцтва про розлучення;
  • копія свідоцтв про народження спільних дітей;
  • копія паспорта позивача з пропискою і відміткою про реєстрацію шлюбу;
  • копія паспорта відповідача;
  • довідка про доходи сторін;
  • довідка про місцеперебування відповідача.

Це основні документи. Іноді можуть знадобитися ще деякі відомості про дитину, якій будуть сплачуватися аліменти, це: місце навчання, стан здоров’я, інвалідність (якщо така є), доходи матері і місце її роботи.

Читайте: Борги по аліментах: як змусити платити

Позовна заява та документи подаються в районний суд за місцем проживання батька (відповідача).

Бувають випадки, коли у матері (позивача) відсутня інформація про доходи відповідача та довідки, які їх підтверджують, тоді в заяві вказується його місце роботи.

Розмір аліментів у 2019 році

 

На одну дитину з платника віднімають 25% від доходу, аліменти на двох дітей в Україні становлять – 33%, на трьох і більше – 50%. Максимальна сума не повинна перевищувати 10 мінімумів, встановлених законом на кожну дитину.

З 01.01.2019 року прожитковий мінімум для дітей становить від 1 626 грн до 2 106 грн в залежності від вікової категорії.

Для дітей до 6 років: мінімум – 813 грн (50% від прожиткового мінімуму), максимум – 16 260 грн. Для дітей від 6 до 18 років: мінімум – 1 053 грн, максимум – 21 060 грн.

Раніше Факти ICTV розповідали, куди і як подати заяву про розлучення.

Фото: Dreamstime

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