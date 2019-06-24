Щороку в Україні реєструють майже 130 тисяч розлучень. Щоб подати на аліменти, необхідно підготувати пакет документів та скласти заяву.
Способи стягнення аліментів
Добровільна виплата
Коли батьки домовилися мирно і один з них згоден сплачувати аліменти, вони йдуть до нотаріуса, де укладають угоду, в якій прописують порядок і способи виплати аліментів.
Важливо! Розмір аліментів не може бути меншим від того, який був би визначений в судовому порядку.
Розірвати вже існуючу угоду можна тільки через суд.
Примусова виплата – через суд
У випадку, коли мирним шляхом домовитися про розмір та періодичність стягнення аліментів батькам не вдалося, а також, коли один з батьків, який проживає окремо від дитини, ігнорує її існування та не бажає сплачувати гроші на її утримання, передбачена можливість примусового стягнення аліментів.
Позов до суду з документами подає той із батьків, з яким залишається жити дитина.
Куди подаються документи на аліменти
- районний суд – де найчастіше оскаржується або визначається батьківство, проводиться генетична експертиза;
- мировий суд – проводиться спрощена процедура, де пишеться заява на видачу судового наказу, не потрібна присутність обох сторін, з невстановленим батьківством;
- служба судових приставів – пишете заяву на стягнення, але при цьому не знаєте місця роботи відповідача.
Які документи потрібні для подачі на аліменти
Якщо батько відмовляється виплачувати аліменти, щоб стягнути їх з нього, потрібно подати позовну заяву в суд, в якій вказати:
- найменування суду, в який подано заяву;
- ім’я позивача, відповідача та ім’я представника позивача (якщо подається представником);
- дані про місце проживання сторін, номери телефонів (якщо такі є), поштовий індекс;
- позовні вимоги та їх обґрунтування;
- зазначення доказів і посилання на них;
- перелік документів, що додаються до заяви;
- сума стягнень за заявою (у позові).
Перелік документів, які додаються до заяви:
- копія свідоцтва про шлюб;
- копія свідоцтва про розлучення;
- копія свідоцтв про народження спільних дітей;
- копія паспорта позивача з пропискою і відміткою про реєстрацію шлюбу;
- копія паспорта відповідача;
- довідка про доходи сторін;
- довідка про місцеперебування відповідача.
Це основні документи. Іноді можуть знадобитися ще деякі відомості про дитину, якій будуть сплачуватися аліменти, це: місце навчання, стан здоров’я, інвалідність (якщо така є), доходи матері і місце її роботи.
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Позовна заява та документи подаються в районний суд за місцем проживання батька (відповідача).
Бувають випадки, коли у матері (позивача) відсутня інформація про доходи відповідача та довідки, які їх підтверджують, тоді в заяві вказується його місце роботи.
Розмір аліментів у 2019 році
На одну дитину з платника віднімають 25% від доходу, аліменти на двох дітей в Україні становлять – 33%, на трьох і більше – 50%. Максимальна сума не повинна перевищувати 10 мінімумів, встановлених законом на кожну дитину.
З 01.01.2019 року прожитковий мінімум для дітей становить від 1 626 грн до 2 106 грн в залежності від вікової категорії.
Для дітей до 6 років: мінімум – 813 грн (50% від прожиткового мінімуму), максимум – 16 260 грн. Для дітей від 6 до 18 років: мінімум – 1 053 грн, максимум – 21 060 грн.
Раніше Факти ICTV розповідали, куди і як подати заяву про розлучення.