28 червня українці святкуватимуть День Конституції. Куди сходити в Києві у цей день – розкажуть Факти ICTV.

День Конституції в Україні відзначається щорічно 28 червня.

У цей день у 1996 році народні депутати ухвалили головний документ країни та закріпили правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

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День Конституції – це одне з головних державних свят і вихідний день. Цього року воно випадає на п’ятницю і продовжує українцям вікенд на один день.

Факти ICTV підготували список того, куди можна сходити 28 червня.

Пікнік на Співочому

28 червня, 10.00

Співоче поле

Квитки: 130 грн

Придбати квитки можна тут

На святі можна буде спробувати страви на грилі і мангалі за традиційними рецептами різних кухонь світу, поєднуючи це все з авторськими напоями.

Також на Співочому полі виступлять кавер-бенди та зірки.

Гостей чекають конкурси, дитяча зона, смачні фуд-корти, майстер класи та багато іншого.

Літо на ВДНГ

28 червня, з 10.00

Розклад можна дізнатися тут

Локація повертається та перетворюється на головну пікнік-зону міста, з виступами стендап-артистів, музичними концертами, DJ-сетами, кінопоказами та іншими активностями.

Всього понад півсотні локацій для святкування Дня Конституції.

Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya

28 червня, з 11.00

ВДНГ

Квитки: 250 грн

Купити квитки можна тут

На Circus Night Market організатори обіцяють влаштувати спектакль, який залишиться в пам’яті надовго.

Крім традиційного шопінгу, фуд-корту і фотозон, на заході будуть виступи Frolov, Mail Tarasov, Cream Soda, Smailov, Mamay.

Також головною подією стане виступ ісландців Gus Gus.

Concept #1

28 червня, 19.30

Сцена 6

Квитки: 250-900 грн

Купити квитки можна тут

Вперше в столиці виступить італійський сучасний балет з Турину.

Для гостей трупа готує сучасний перформанс Concept #1.

Виступ супроводжуваметься музичним оформленням від електронного дуету Ptakh_Jung.

Oracool #6

28 червня, 23.00

Otel’

Квитки: 200-250 грн

Купити квитки можна на вході

Оракул – це танцювальний зал, що переїжджає, тому без сюрпризів на аутдор-локації Otel’ не обійдеться.

Вечірка електронної музики для справжніх цінителів жанру. Очікуються виступи діджеїв Domnitsa, Kreida, Tofudj і Adelina.

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