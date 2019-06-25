10 сезон Х-фактор стартує 14 вересня. Ведучою вокального шоу буде актриса Даша Трегубова.
Х-фактор 10 сезон стартує 14 вересня.
У кріслах журі опиняться Андрій Данилко, Настя Каменських, Оля Полякова та італійський оперний співак Алессандро Сафіна.
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Ведучою вокального шоу буде актриса, телеведуча і сценарист Даша Трегубова.
До речі, у 10 сезоні шоу замість 10 епізодів кастингу буде вісім та три епізоди з тренувального табору. Прямих ефірів буде п’ять замість шести.
Нагадаємо, переможцем Х-фактор 8 став Михайло Панчишин.
Джерело: СТБ
Фото: СТБ
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