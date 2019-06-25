Сезон відпусток у самому розпалі. Три альтернативних варіанти, куди можна полетіти у відпустку, крім Єгипту, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Три альтернативних варіанти, куди можна полетіти замість Єгипту, зібрали для вас Факти ICTV.

Болгарія

Болгарія – це універсальна країна для відпочинку. Тут є море і піщані пляжі, а ще багато пам’яток архітектури, для огляду яких знадобиться не одна поїздка. У Болгарії помірний клімат, більш звична і якісна кухня, що позитивно відрізняє цю країну від тропічних місць.

Серед популярних курортів є Варна, Золоті піски, Сонячний берег, Бугас та Помор’я.

Золоті піски – елітний курорт в північній частині болгарського узбережжя. Комплекс розташований за 18 км на північ від Варни. Унікальний заповідний парк та багато інших принад заправом роблять це місто перлиною болгарського Чорноморського узбережжя.

Ціна авіаперельоту з Києва у Софію вартує 3 186 грн, а можна дістатися на автобусі з цінами від 800 грн.

Вартість відпочинку – від 12 тис. грн за оренду житла на сім днів та односторонній переліт у Софію з однієї персони.

Читайте: Укрзалізниця запустила вагон прямого сполучення з Болгарією – ціна квитків (КАРТА)

Кіпр

Кіпр – це острів контрастів. Він підійде для кожного: і для прихильників спокійного відпочинку, і для тих, хто любить бурхливе нічне життя у клубах чи барах.

Ая-Напа – це місто найкраще підходить для молоді, прихильників активного відпочинку та різноманітних розваг. Тут є багато нічних клубів та барів. В Ая-Напі немає приватних пляжів, всі вони належать муніципалітету. Ви можете прийти на будь-який пляж безкоштовно.

Переліт Київ-Ларнака-Київ обійдеться вам у 4,7 тис. грн для однієї людини. Вартість відпочинку на сім днів з урахуванням перельоту починається від 21 тис. грн для однієї людини.

Туреччина

Туреччина влітку – особливо приваблива для іноземних туристів. Відпочинок у цій країні якісний і переважно обходиться не дорого. Це дуже насичена та яскрава місцевість, де можна знайти багато чого цікавого, окрім моря і пляжного відпочинку.

Найпопулярнішими серед туристів вважаються міста, які розташовані на побережжі Егейського та найтеплішого Середземного моря. Тому, обираючи тур, звертайте увагу на те, яке море омиває курорт.

Егейське море: Мармарис, Бодрум, Фетхіє, Ізмір, Дальян.

Середземне море: Анталія, Кемер, Аланія, Сіде, Белек.

Мармурове море: Ялова, Ердек, Муданья.

Чорне море: Стамбул, Самсун, Трабзон, Різе.

Якщо обрати курорт Бодрум, то за сім днів ви заплатите близько 16 тис. грн, враховуючи переліт, який вартує від 3 тис.

Туреччина – це не тільки пляжний відпочинок, басейн і холодні коктейлі. Тут є багато крутих місць, які однозначно варто відвідати.

Раніше Факти ICTV писали про все, що потрібно знати про відпочинок у Туреччині.