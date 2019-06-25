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Факти / Lifestyle

Міжнародний день моряка – привітання у картинках

Міжнародний день моряка щорічно святкують 25 червня.

Моряки

25 червня в Україні святкують Міжнародний день моряка, в який вшановують всіх людей, професія яких пов’язана з морем.

День моряка затвердили держави-члени Міжнародної морської організації під час конференції у Мілані в 2010 році.

На перший план у святі виносять моряків торгових флотів, оскільки там працюють близько 1,5 млн осіб.

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Також у цей день звертають увагу на небезпеку, яка пов’язана з роботою моряків. Зокрема, однією з великих проблем для торгових кораблів є піратство.

Факти ICTV зібрали невелику підбірку привітань з Днем моряка у картинках.

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Міжнародний день моряка – привітання у картинках / 3 фотографии

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна звільнити полонених українських моряків за рішенням Міжнародного Трибуналу.

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