Міжнародний день моряка щорічно святкують 25 червня.
25 червня в Україні святкують Міжнародний день моряка, в який вшановують всіх людей, професія яких пов’язана з морем.
День моряка затвердили держави-члени Міжнародної морської організації під час конференції у Мілані в 2010 році.
На перший план у святі виносять моряків торгових флотів, оскільки там працюють близько 1,5 млн осіб.
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Також у цей день звертають увагу на небезпеку, яка пов’язана з роботою моряків. Зокрема, однією з великих проблем для торгових кораблів є піратство.
Факти ICTV зібрали невелику підбірку привітань з Днем моряка у картинках.
Міжнародний день моряка – привітання у картинках / 3 фотографии
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна звільнити полонених українських моряків за рішенням Міжнародного Трибуналу.
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