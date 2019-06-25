Петрів піст у 2019 році розпочнеться у понеділок, 24 червня, і завершиться у четвер, 11 липня, напередодні Дня святих апостолів Петра і Павла. Що і коли можна їсти – у календарі харчування на кожен день від Фактів ICTV.
Петрів піст є одним із чотирьох багатоденних постів. Його початок залежить від Великодня. У 2019 році це понеділок, 24 червня – тобто через сім днів після Трійці.
А закінчується Петрів піст у четвер, 11 липня – у переддень святих апостолів Петра і Павла (12 липня).
Таким чином піст триватиме 18 днів.
Що можна їсти у ці дні – у календарі харчування на кожен день.
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Петрів піст 2019: календар харчування
Перший тиждень: 24-30 червня
24 червня – гаряча їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі).
25 червня – рослинна їжа з олією, риба або морепродукти.
26 червня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб).
27 червня – рослинна їжа з олією, можна рибу та морепродукти.
28 червня – сухоїдіння.
29 червня – рослинна їжа з олією, страви з риби.
30 червня – рослинна їжа з олією, риба, вино.
Другий тиждень: 1-7 липня
1 липня – гаряча їжа без олії.
2 липня – рослинна їжа з олією, стравами з риби або морепродуктів.
3 липня – сухоїдіння.
4 липня – рослинна їжа з олією, риба або морепродукти.
5 липня – сухоїдіння.
6 липня – рослинна їжа з олією, риба або морепродукти.
7 липня – Різдво Іоанна Предтечі, рослинна їжа, риба та вино.
Третій тиждень: 8-11 липня
8 липня – гаряча їжа без олії.
9 липня – рослинна їжа з олією, страви з риби.
10 липня – сухоїдіння.
11 липня – рослинна їжа з олією та риба.
12 липня – Святих апостолів Петра і Павла, дозволяється будь-яка їжа.
Більше про традиції і заборони у Петрів піст читайте на Фактах ICTV.