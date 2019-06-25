По всій території України буде зберігатися аномальна спека.

Аномальна спека в Україні поки збережеться. Майже по всій території країни буде сонячно з проясненнями.

Лише в південних областях очікуються грози, проте на температурі це не позначиться. Повітря прогріється до 33° вдень і 22° вночі.

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На заході і півночі країни температура 25°-29° вдень і 13°-18° вночі.

У центральній і східній частині України також буде сонячно з проясненнями. Температура повітря прогріється до 33° вдень і 21° вночі.

Раніше Факти ICTV писали, коли в Україні спаде аномальная спека.