Ракета Falcon Heavy успішно вивела на орбіту сонячний парус та дослідницькі супутники.

Falcon Heavy компанії SpaceX вивела на орбіту 24 дослідницьких супутники Міноборони США. Супутник LightSail-2 розгорне на орбіті сонячний парус — в майбутньому апарат повинен збільшити висоту своєї орбіти, використовуючи енергію сонячного вітру.

Також ракета-носій вивела у космос супутник OTB з високоточним атомним годинником, похибка якого — менше мікросекунди за 10 років.

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Успішне випробування цього годиннику має підвищити точність міжпланетних місій. Окрім звичної місії Falcon Heavy доставила в космос прах 152 людей, які заповіли це зробити.

Після запуску бокові ступені ракети успішно приземлились на майданчики за 15 кілометрів від місця запуску, але центральний прискорювач знову не зміг сісти на майданчик в Атлантичному океані і впав у воду.

Нагадаємо, SpaceX 6 лютого 2018 року успішно запустила ракетоносій Falcon Heavy з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида.

Falcon Heavy стане найпотужнішою з експлуатованих на сьогодні ракет-носіїв. Повнофункціональна ракета буде здатна нести навантаження до 64 метричних тонн.

Джерело: SpaceX