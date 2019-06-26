Всесвітній день архітектури відзначають 1 липня. Про найвідоміших українських архітекторів та їхні витвори – читайте в матеріалі.
1 липня у всьому світі відзначають День архітектури. Він був ініційований Міжнародним союзом архітекторів, заснованим у 1946 році.
В Україні День архітектури був офіційно встановлений указом президента у 1995 році.
Про найвідоміших українських архітекторів та їхні роботи – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Олександр Кобелєв. Будівля Нацбанку
Відомий архітектор здобував освіту в Росії, але проходити практику приїхав до Києва, де і залишився. За його проектами у столиці побудовано близько 250 будівель. Але однією з найвідоміших робіт є будівля Нацбанку України (1902 рік).
Вона виконана в стилі італійських палаців часів Відродження.
Владислав Городецький. Будинок з химерами та костел святого Миколая
Його називали київським Гауді за новаторство та експериментаторство. Він спорудив понад 30 будівель в Україні не лише за власними проектами, а й здійснював технічний нагляд за будівництвом.
До найвідоміших робіт архітектора належать Будинок з химерами та костел святого Миколая. Обидві споруди належать до раннього неоготичного стилю Києва.
Василь Кричевський. Будинок письменників Роліт
Василя Кричевського вважають творцем нового українського стилю в архітектурі – ліричного українського імпресіонізму. Будинок Роліт (робітників літератури) проектувався як елітне житло. У різні часи тут мешкали близько 130 літераторів, а також деякі відомі діячі мистецтв.
Роліт побудований у стилі популярного тоді конструктивізму.
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Микола Левчук. Патріарший собор у Києві
Український архітектор, який є автором понад 100 проектів громадських споруд, житлових будинків та комплексів. Найвідомішими роботами є Патріарший собор Воскресіння Христового та станція метро Площа Льва Толстого.
Олег Дроздов. Театр на Подолі
Засновник і провідний архітектор харківського архітектурного бюро Drozdov&Partners. Серед його робіт – Театр на Подолі у Києві, Jam Factory у Львові та Ave Plaza у Харкові.
Окрім того, засновник бюро керує роботою Харківської школи архітектури – приватної навчальної установи, яка виховує нове покоління архітекторів та урбаністів.
Дмитро Волик і Олексій Образцов. Дніпровська набережна та український Манхеттен
Візитівками Дніпра сьогодні є Дніпровська набережна та комплекс Крутогірний. Ансамбль складається з двох веж-близнюків, що на момент побудови були найвищими спорудами в Україні, та двох житлових комплексів.
Раніше Факти ICTV писали про те, чим унікальна архітектура Мілана.