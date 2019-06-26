Всесвітній день архітектури відзначають 1 липня. Про найвідоміших українських архітекторів та їхні витвори – читайте в матеріалі.

1 липня у всьому світі відзначають День архітектури. Він був ініційований Міжнародним союзом архітекторів, заснованим у 1946 році.

В Україні День архітектури був офіційно встановлений указом президента у 1995 році.

Про найвідоміших українських архітекторів та їхні роботи – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Олександр Кобелєв. Будівля Нацбанку

Відомий архітектор здобував освіту в Росії, але проходити практику приїхав до Києва, де і залишився. За його проектами у столиці побудовано близько 250 будівель. Але однією з найвідоміших робіт є будівля Нацбанку України (1902 рік).

Вона виконана в стилі італійських палаців часів Відродження.

Владислав Городецький. Будинок з химерами та костел святого Миколая

Його називали київським Гауді за новаторство та експериментаторство. Він спорудив понад 30 будівель в Україні не лише за власними проектами, а й здійснював технічний нагляд за будівництвом.

До найвідоміших робіт архітектора належать Будинок з химерами та костел святого Миколая. Обидві споруди належать до раннього неоготичного стилю Києва.

Василь Кричевський. Будинок письменників Роліт

Василя Кричевського вважають творцем нового українського стилю в архітектурі – ліричного українського імпресіонізму. Будинок Роліт (робітників літератури) проектувався як елітне житло. У різні часи тут мешкали близько 130 літераторів, а також деякі відомі діячі мистецтв.

Роліт побудований у стилі популярного тоді конструктивізму.

Читайте: Хортиця чи Пирогово? Впізнайте пам’ятки України за фото – ТЕСТ

Микола Левчук. Патріарший собор у Києві

Український архітектор, який є автором понад 100 проектів громадських споруд, житлових будинків та комплексів. Найвідомішими роботами є Патріарший собор Воскресіння Христового та станція метро Площа Льва Толстого.

Олег Дроздов. Театр на Подолі

Засновник і провідний архітектор харківського архітектурного бюро Drozdov&Partners. Серед його робіт – Театр на Подолі у Києві, Jam Factory у Львові та Ave Plaza у Харкові.

Окрім того, засновник бюро керує роботою Харківської школи архітектури – приватної навчальної установи, яка виховує нове покоління архітекторів та урбаністів.

Дмитро Волик і Олексій Образцов. Дніпровська набережна та український Манхеттен

Візитівками Дніпра сьогодні є Дніпровська набережна та комплекс Крутогірний. Ансамбль складається з двох веж-близнюків, що на момент побудови були найвищими спорудами в Україні, та двох житлових комплексів.

Раніше Факти ICTV писали про те, чим унікальна архітектура Мілана.