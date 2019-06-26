Європа останній тиждень потерпає від аномальної спеки. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів піднімуться вище 40°.

Країни Західної Європи накрила аномальна спека. Стовпчики термометрів у Іспанії, Угорщині, Бельгії, Франції та Австрії можуть злетіти від 30° до 40°.

У Парижі температура повітря досягла 34° і продовжує рости. Через спеку у Франції оголосили помаранчевий (передостанній) рівень загрози.

Читайте: Спека в Києві: у столиці зросла кількість шкідливих домішок у повітрі

Влада вже оголосила про встановлення додаткових фонтанів з питною водою, а також про обладнання кондиціонованих приміщень у парках і муніципальних будівлях для всіх охочих.

Крім того, Міносвіти Франції ухвалило рішення скасувати всі езаменаційні сесії до кінця тижня.

В Італії місцями температура піднялася до 38°. У німецькому Франкфурті може побити рекорд червня 1947 року. Метеорологи прогнозують підвищення стовпчика термометра вище 38°.

Поліція Бранденбурга розмістила фотографії оголеного чоловіка, якому було дуже жарко.

Раніше влада Німеччини тимчасово скасували штрафи за публічне роздягання.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, якою буде в Україні погода протягом тижня.